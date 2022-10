China Suárez habló de la diferencia de edad con Rusherking: "No sabía qué hacer"

Muy enamorada, China Suárez, de 30 años, reflexionó a corazón abierto sobre su pleno noviazgo con Rusherking, de 22 años.



La actriz, que viajó a Madrid para la presentación del último film que protagonizó, Objetos, habló de su diferencia de edad con su novio.



Sincera, contó que salió con hombres hasta diez años más grandes que ella.



Y aunque esa diferencia de edad nunca le llamó la atención, sí enfrentó su propio prejuicio cuando ocurrió al revés.



"Es muy fuerte lo que me pasa con Tomi. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él".



"También me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido".



"Los centennials vienen desprogramados, con otra cabeza, con otra visión del mundo, sin preconceptos. Además, sus amigos y su familia lo aman. Amo su forma sana de quererme", contó China, muy cariñosa, sobre "Rusher" en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.