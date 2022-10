Jairo fue internado por un problema de salud y debió reprogramar sus shows

Jairo sufrió una intoxicación y debió ser internado de urgencia en el Hospital Favaloro. Su indisposición coincidió con los conciertos que debía realizar este sábado y domingo por la noche en el estadio Luna Park. Son presentaciones en que el popular cantante iba a celebrar sus 50 años de carrera y que tuvo que reprogramar.



La información surgió tras una publicación personal en su perfil en la red social Instagram.



“Debido a una intoxicación que no le permite a Jairo actuar como lo desea, la presentación de hoy en el Luna Park será reprogramada. Gracias por acompañarnos en esta decisión que sabemos comprenderán y que tomamos priorizando su salud”, dice el comunicado oficial.



“Pronto les compartiremos más información. Lamentamos no poder encontrarnos hoy y esperamos verlos muy pronto. Un fuerte abrazo con el cariño de siempre”, siguió el comunicado.



Según informó Silvia Ferro, su representante, el cantante cordobés "ingresó al Favaloro este sábado, luego de tomar la decisión de suspender el concierto que iba a brindar en el Luna Park". Si bien, la presentación se reprogramará, aún no hay fecha concreta de la presentación de Jairo.



"Tratamos de llevar tranquilidad porque Jairo sufrió una indisposición y la suspensión se debió a una intoxicación que sufrió. Nada más. Se recupera con normalidad en el Sanatorio", aclaró Ferro.



Y agregó: "Lamentamos tener que haber suspendido a último momento, pero esto surgió de repente. Estamos muy tristes porque Jairo viene trabajando hace mucho tiempo en este show que presentará próximamente", confirmó la jefa de prensa del cordobés.



Fuentes del mítico estado de Corrientes y Bouchard confirmaron que el cantante estuvo temprano haciendo la prueba de sonido, pero que allí ya se lo veía muy desmejorado.



"Fue la propia familia la que desistió de que Jairo se presente porque tenía una indisposición muy fuerte y no estaba apto para llevar adelante un show de tres horas", confiaron.



La noticia se conoció este sábado por la tarde con el posteo de Jairo en Instagram donde pedía disculpas al público y a sus propios músicos por tener que levantar el show de esa misma noche.



“Los médicos que están tratando a Jairo aún no saben qué fue lo que le sucedió al artista, quien se sintió mejor que nunca los días pasados. Sólo que sufrió una indisposición y suponen que sufrió una intoxicación”, informó uno de los allegados al artista en Radio Mitre.



“Una de las hipótesis que más resuena es la que habla de un cuadro viral. Otros, por su parte, consideran que tuvo que haber comido algo en mal estado que le generó la deshidratación por la cual tuvo que recibir atención médica”, sumó.



“El cantante también tenía un show programado para este domingo (hoy), el cual todavía no fue suspendido. Lo más probable es que muevan las dos fechas para más adelante, para asegurarse su recuperación completa”, especuló.