Jeffery Dahmer, asesino en serie: qué causa tanta polémica de serie de Netflix

"Eso solo es codicia"

Récords de audiencia

El rapero Boosie BadAzz tuiteó: ""., muchos de los cuales eran negros y gays, entre 1978 y 1991.La hermana de una de sus víctimas describió la serie -cuyo nombre es "Monstuo: la historia Jeffrey Dahmer"- como "dura y sin cuidado".Rita Isbell, cuyo hermano Errol Lindsey tenía 19 años cuando lo Dahmer lo asesinó, realizó una emotiva declaración en el juicio del asesino en 1992, pero dijo que no le informaron que sería recreada en la serie de 10 capítulos creada por Ryan Murphy ("Glee", "Crímenes americanos" y "Pose")., comentó Isbell al medio Insider.La hermana de Lindsey dijo que Netflix debería haber cedido parte del dinero de la serie a los hijos y nietos de las víctimas."Si el programa los beneficiara de alguna manera, no se sentiría tan duro y sin ciudado. Es triste que solo estén ganando dinero con esta tragedia. Eso solo es codicia"."Recrear a mi prima teniendo un colapso emocional en la corte frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano es una Locura. Una locuuuuura", agregó.Los crímenes de Dahmer también involucraron canibalismo y necrofilia. Fue condenado en 1992 y asesinado en prisión dos años después.Anne E. Schwartz, la periodista que reveló la historia de sus crímenes en 1991, le dijo al diario Independent que la serie había "sacrificado la precisión por el drama".La antigua periodista policial dijo que los productores se habían tomado una "licencia artística" con muchos detalles clave y que la serie "no se parece mucho a los hechos del caso".También señaló que la "descripción de los policías de la ciudad como racistas y homofóbicos era incorrecta".Netflix también ha sido criticado por categorizarlo inicialmente como un programa LGBT. Esa etiqueta fue eliminada más tarde.La controversia no ha impedido que el programa obtenga las cifras de visualización más altas de la primera semana del servicio de streaming para una serie completamente nueva desde que comenzó su sistema de medición de audiencias en junio de 2021, según IndieWire.Su sinopsis oficial dice que la serie "expone estos crímenes inconcebibles, centrados en las víctimas desatendidas y sus comunidades afectadas por el racismo sistémico y las fallas institucionales de la policía que permitieron que uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos continuara con su ola de asesinatos a plena vista durante más de una década".Las críticas a la serie han sido mixtas, y Stuart Heritage de The Guardian la calificó de "casi nauseabundamente inmirable"."Lo peor de todo, hasta cierto punto, es la elección del enfoque del programa (...) Lo único bueno que puede hacer una serie como esta quitar la atención del asesino y mostrar quiénes eran en realidad estas personas. Pero 'Monstruo' desafortunadamente está, mayormente, demasiado encaprichada con su estrella principal como para eso".Daniel Fienberg, de The Hollywood Reporter, la calificó como una "mezcolanza exasperante", y agregó que "reducir a la mayoría de las víctimas y sus familias a su dolor está más cerca de explotar ese dolor que honrar cualquier recuerdo".Pero Paul Tassi, de Forbes, dijo:Fuente: BBC.