El papá de Jesica Cirio incursiona en nuevo rubro para llegar a fin de mes

Hace tiempo que Horacio Cirio, el padre de Jesica Cirio, hace changas para poder llevar el pan a su casa. Hace un tiempo se lo vio vendiendo churros y remiseando, pero ahora se la rebusca con las figuritas del Mundial de Qatar. Cada paquete lo comercializa a $200, un poco más de lo que salen en los kioscos y estaciones de servicio.



“Yo estoy bien y la voy llevando, lo mío es el día a día, siempre con mi mujer peleándola. Ahora está el furor de las figuritas del Mundial y estoy vendiendo. Mi hijo mucho no se enganchó con eso. En mi época era un loco de las figuritas, me compraba cajas en esa época. Jugábamos en la escuela y eran otro tipo de figuritas más de cartón. Antes las juntaba de pequeño y ahora las vendo”, explicó al aire de Mitre Live.



Horacio, que reconoció que este nuevo negocio lo transporta a la niñez, se quejó del conflicto que se desató a raíz de la falta de paquetes: “No sé por qué no hay figuritas, los que fabrican figuritas deberían prever y hacer funcionar la maquina día y noche para abastecer, pero bueno, qué se yo. Cada paquete lo vendo a 200 pesos”.



Después de tantos años de conflicto, Horacio quiere reencontrarse con su hija para hacer las paces, y así también poder conocer a su nieta, a la que solo ve en fotos. “Tengo muchas ganas de verla y sinceramente pedir como corresponde un régimen de alguna visita. A veces lo pienso, pero si ellos no me quieren ni ver, no los voy a obligar a algo por ley. Cuando ella crezca, supongo que va a preguntar por su abuelo y no sé que le van a decir”, explicó el año pasado en una nota con Mitre Live.



Tras más de una década sin contacto, el hombre reconoció que no comprende por qué la modelo lo desprecia: “Yo estoy seguro de que no le hice nada grave más que salir en los medios... No sé si para ella fue un bochorno o no, pero tan grave no fue y es lógico que me pregunte por qué se puso tan dura conmigo”.



Horacio Cirio aseguró que no se reprocha nada porque jamás fue un padre ausente: “Siempre estuve a su lado, siempre trabajé, nunca pedí más que lo mío, pero no era hablar de eso, nunca reclamé plata, solo mi casa”.

Fuente: Tn Show