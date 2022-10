María Becerra reveló cuál es el tatuaje del que se arrepiente

María Becerra tiene, al menos, una decena de tatuajes en su cuerpo. Sin embargo, hay uno que desearía no haberse hecho. "Menos mal que está en otro idioma", señaló con humor, de visita en la TV española. Y aunque era un detalle que tenía bien guardado, se animó a explicar cuál es el motivo de su arrepentimiento.





Se trata de un diseño relacionado a Game of Thrones, la exitosa serie basada en las novelas de George R. R. Martin. Pero más allá del contenido de la ficción fantástica, es un tatuaje que comparte con un exnovio. "Dice ‘Shekh ma shieraki anni’ que es lo que Khaleesi le decía a Khal Drogo. Le decía ‘Sos mi sol y mis estrellas’. Una frase de amor por eso, en su momento me la tatué con el que era mi novio", reveló en diálogo con Pablo Motos, sin decir quién era su pareja en ese entonces.



"Él se tatuó lo que decía Khal", agregó en referencia a la frase "luna de mi vida", que el personaje interpretado por Jason Momoa decía en idioma dothraki. Y mirando a cámara, lanzó una advertencia a sus seguidores: "¡No lo hagan! ¡No lo hagan! Yo era muy chica". Un dato no menor es que este no es el único tatuaje que comparte con un ex.



En septiembre de 2021, María y Rusherking, quien fue su novio durante más de un año, se tatuaron "Los del espacio", junto a los cantantes Tiago PZK, FMK y el youtuber El Demente, como símbolo de amistad. Sin embargo, semanas más tarde, María y Rusher se separaron a raíz de una infidelidad del trapero santiagueño.



Desde entonces, cambió la idea que Becerra tenía sobre los vínculos amorosos. "Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones a idealizar a una persona. A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es. Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto. Yo siempre fui de cegarme en una idea y creer que alguien podía convertirse en eso que yo esperaba. A veces das mucho para el otro y eso no está bien", reflexionó en una entrevista con Gente.



Más allá del mal momento que vivió, este año volvió a apostar al amor junto a Rei, un cantante de cumbia. "Estamos mejor que nunca, él es la persona más buena del mundo y me cuida como a nadie. No existe tal cosa de la que se habla, él no me lastimó ni me hizo nada malo", explicó días atrás, luego de que una actriz porno viralizara un mensaje en el que María le reclama que le mandaba mensajes subidos de tono a su novio.



"Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya sea 10 minutos de fama para sentirse importantes o lo que sea, y no les importa inventar, mentir o lastimar. Una pena. Quédense tranquis que tengo al lado mío a la persona más linda y buena", concluyó.