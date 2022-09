Infidelidad y un micrófono oculto: Por qué se separaron Zaira Nara y su pareja

Qué detonó la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Luego de varias crisis, Zaira Nara confirmó este lunes que finalmente se separó de su pareja Jakob Von Plessen, con quien tiene dos hijos en común. Y, en las últimas horas, trascendieron algunas de las razones que llevaron a la modelo a tomar esa decisión."Manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias", publicó ella en Instagram.Nara y el empresario tienen juntos a Malaika y Viggo, sus dos hijos, de quienes han compartido buena parte de la particular crianza que llevan adelante en redes sociales, debido a las exigentes rutinas laborales ambos.Si bien hubo varios intentos de recomponer la familia, una actitud de Jakob habría sido el detonante del final concreto de la relación.Según contó "Pampito", panelista en Mañanísima, programa emitido por Magazine y que conduce Carmen Barbieri,"¿Se acuerdan que a Zaira la habían vinculado con un polista? Eso no es tan mentira según me dicen. Y", contó el periodista.Además, agregó que"Habían tenido una discusión tremenda ellos dos. No lo conté en su momento porque estaban juntos. A veces hay que tener un respeto y hay que proteger, no hay que contar todo lo que uno se entera porque se puede dañar mucho", explicó.Es que los rumores sindicaban que el empresario había acompañado a su cuñado en el encuentro con Eugenia "China" Suárez en París, mientras las hermanas Nara estaban juntas de viaje.