Maxi López anunció que espera un hijo y Wanda Nara escribió un mensaje

En medio de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, Maxi López anunció que espera su primer hijo junto a la modelo Daniela Christiansson. "Vamos a tener un bebé", escribió en su perfil de Instagram, junto a una imagen en la que la pareja muestra una ecografía. Y rápidamente la mayor de las hermanas Nara se hizo eco de la noticia y reaccionó en las redes."Felicidades. Se agranda la familia", escribió la "investigadora" de ¿Quién es la máscara?, quien tuvo junto al exfutbolista a sus hijos Constantino, Valentino y Benedicto. Y, teniendo en cuenta de que a Icardi no le cae bien que mantenga una buena relación con López, el mensaje no pasó desapercibido.Desde que se separaron en 2013, Wanda y Maxi mantuvieron una mala relación y en reiteradas ocasiones expusieron sus problemas en los medios de comunicación. Sin embargo, el año pasado llegaron a una tregua. El primer acercamiento se dio luego de que Nara descubriera el affaire de Icardi con la China Suárez.Cuando se desencadenó el escándalo y la mediática decidió viajar a Milán, el exfutbolista se llevó a los chicos para que se mantuvieran ajenos a los conflictos y también se ofreció a cuidar a Francesca e Isabella, las hijas de la rubia con el jugador del Galatasaray de Turquía. Y cuando todos volvieron a Francia, retiró a los cinco del colegio, a pesar de que Mauro no estaba de acuerdo.Y luego de unas vacaciones con sus hijos, Maxi le dedicó un cálido mensaje a su exesposa. "No puedo describir en palabras estas últimas semanas, después de muchos años tener la posibilidad de compartir todo este tiempo juntos hace que mi vida esté llena de felicidad. Me pone contento que podamos nuevamente ayudarlos a crecer junto con su mamá @wanda_icardi, el mayor regalo es una vida llena de paz, amor y serenidad para ustedes", escribió el exfutbolista en su cuenta de Instagram.Y se encargó de desmentir los rumores de separación de la modelo Daniela Christiansson. "Gracias @danielachristiansson que te bancas a estos 4 terremotos juntos siempre con tu apoyo incondicional y una sonrisa", concluyó y compartió varias postales familiares.Semanas más tarde, como muestra de buena voluntad, la expareja llegó a un acuerdo para ponerle un punto final a su eterna batalla judicial. Y luego de años de peleas, arreglaron que ella se quedara con la casa que compartían en el barrio privado de Santa Bárbara, en Nordelta, en la que actualmente, Wanda pasa su tiempo libre en Buenos Aires. Fuente: (NA)