Separación, custodia y estafa: Shakira dice estar en “sus horas más oscuras”

“Es realmente difícil hablar de esto personalmente, especialmente porque es la primera vez que abordo esta situación en una entrevista.

Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por eso, y porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación regular. Y entonces ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, dijo.



“Tengo paparazzi acampando afuera, frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los paparazzi nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento hacerlo y protegerlos, porque esa es mi misión número uno en la vida. Pero luego escuchan cosas en la escuela de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en línea, y simplemente les afecta, ¿sabes?”, reconoció la cantante sobre su reciente ruptura.



“A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos y ver que se convirtió en algo vulgarizado y abaratado por los medios. Y todo esto mientras mi papá estuvo internado en terapia intensiva y yo he estado luchando en diferentes frentes”, reconoció en diálogo con Elle.



Y agregó: “Como dije, esta es probablemente la hora más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres alrededor del mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor”.



“Es un circo total, y todos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas, y más importante aún, de nuestros hijos, y mucho de eso ni siquiera es cierto. Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es una solución justa para todos los involucrados. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado”, sumó luego.



Sobre la futura custodia de sus hijos, dijo: “Creo que esos detalles son de alguna manera demasiado privados para compartirlos, al menos en este mismo momento, todo es tan crudo y nuevo. Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia”.



Y siguió: “Antes de que mis hijos comenzaran la escuela, tenía una vida realmente nómada: había vivido toda mi existencia como artista, viajando sin parar, yendo a diferentes lugares del mundo, de gira, haciendo espectáculos, promoción, construyendo escuelas en Colombia y grabando en diferentes países alrededor del mundo. Incluso durante los primeros años de mi relación con Gerard y cuando tuve a mi primer hijo, Milan. Lo llevé conmigo a todas partes desde que tenía 2 meses. Incluso recuerdo amamantarlo constantemente en el set de The Voice”, recordó.



“Una vez que Milan comenzó la escuela, a fines de 2014, supe que mis viajes constantes y mi existencia nómada tenían que dejarse en segundo plano y mi carrera tenía que ponerse en segundo plano. Sabía que cuando empezó la escuela tenía que establecerme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha”.



Sobre Piqué, añadió: “Como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no?... Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un sacrificio de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene. Ya sabes, eso es todo. Esto es todo lo que puedo decir”, sostuvo al respecto.



Shakira, quien no ha sacado un álbum desde 2017, cuenta que trabajar en este último disco fue terapéutico para ella. “Creo que todos tienen sus propios procesos o sus propios mecanismos para procesar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos que me sustentan, la música y escribir música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir en condiciones extremas”, dijo.



“Es una especie de madera a la deriva para un hombre que se ahoga en el mar, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. Creo que la música es una balsa salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí”, siguió luego.



Y añadió: “Pero también que tengo tantas cosas que decir. Y en esos días cuando sentía que mi fuerza se me escapaba, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que estaba revitalizado y fortalecido después de una sesión de escritura. Es como una inyección de vitaminas [risas]. A veces temía tanto mi trabajo en el pasado porque solo quería estar ahí para mis hijos. Quiero decir, solo quería acurrucarme con mis hijos en la cama un poco más. Y luego tuve que levantarme y grabar un video y cumplir con mis obligaciones”.



“Pero ahora estoy tan agradecida por mi trabajo, la posibilidad que nos da de recomponernos y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí en este planeta, cuál es nuestro propósito, nuestra misión. Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo. El trabajo dignifica”, sumó.



Y reflexionó: “Siento que, en este momento de mi vida, que es probablemente uno de los momentos más difíciles y oscuros de mi vida, la música me trajo luz”.



“Estas son acusaciones falsas. En primer lugar, no pasé 183 días al año en ese momento. Estaba ocupado cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo. En segundo lugar, pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que a partir de hoy, no les debo nada. Y, finalmente, fui asesorada por una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, PricewaterhouseCoopers, por lo que tuve la confianza de que estaba haciendo las cosas de manera correcta y transparente desde el primer día”, explicó Shakira.



“Sin embargo, incluso sin pruebas que respalden estas afirmaciones ficticias, como suelen hacer, han recurrido a una campaña de prensa lasciva para tratar de influir en las personas y ejercer presión en los medios junto con la amenaza de daños a la reputación para forzar acuerdos de conciliación. Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no solo con celebridades como yo (o Cristiano Ronaldo, Neymar, Xabi Alonso y muchos más), sino que también sucede injustamente con el contribuyente habitual. Es solo su estilo. Pero confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor”, cerró.