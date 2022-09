El hijo de Nazarena Vélez tuvo “cumple temático” con la hazaña de las figuritas

El viernes Nazarena Vélez festejó el cumpleaños de su hijo Thiago, con una fiesta temática que celebraron en el patio de su casa. Horas antes había adelantado en LAM (América) que el único regalo que pidió el niño de 12 años fueron paquetes de figuritas para seguir completando el álbum del Mundial. La pasión por el fútbol estuvo presente en todos los detalles de la decoración, donde la cuenta regresiva rumbo a Qatar 2022 sobrevoló en el aire y en la alegría de los invitados, que también disfrutaron de un menú especial y sectores de entretenimiento.“Los 12 de Titi, ¡felicidades amor mío! Te amo con toda mi alma”, expresó conmovida en su cuenta de Instagram, junto a un compilado de fotos y videos de todo lo que vivieron. Lo mismo hizo su pareja, Santiago Caaman?o, quien mostró que preparó algunos algodones de azúcar en el sector de Candy Bar, y degustaron las pizzas a la parrilla de distintos sabores que un equipo de chefs preparó en vivo y en directo. Tampoco faltaban opciones para los más golosos, que pudieron pedir un panqueque de su gusto favorito para que se los armen personalizados.Todos los souvenirs y la torta giraron al mismo concepto, con el logo de la Copa Mundial que comenzará el 20 de noviembre en el país de Medio Oriente. En este sentido, la panelista le contó a Ángel de Brito que hizo un gran esfuerzo para hacer realidad el pedido de su hijo, fruto de su relación anterior con Fabián Rodríguez, fallecido en marzo de 2014. “Le regalé primero un reloj que él quería, de esos de los últimos, y le regalé figuritas, que encima no se consiguen”, explicó.“A todos nos pidió eso, y yo le regalé 11 paquetes, que son los que encontré”, reveló. Sin embargo, su hija Bárbara consiguió algo aún mejor para su hermano: “Le llevó 50 paquetes, y no sé dónde las compró ella. ¡Mirá que yo busque, eh!”. Después del evento, Nazarena mostró la gran pila de platos que tenía por lavar, y se tomó con humor el desorden que quedó en las mesas del jardín, donde habían montado también un castillo inflable, una pileta de espuma y una cabina para sacarse fotos.El Bocha -como apoda cariñosamente a su novio- compartió en sus historias el momento en que abrieron las codiciadas figuritas junto al cumpleañero. Mientras revisaba una por una las nuevas adquisiciones, encontró una sorpresa para su mejor amigo en la pila de repetidas: le cedió la de Neymar, una de las que le faltaba de la selección de fútbol de Brasil.A mediados de agosto se conoció que Barbie Vélez y su marido, Lucas Rodríguez, esperan su primer hijo juntos. Algunos días atrás, la hija de Nazarena y Alejandro Pucheta se volcó a sus redes sociales, donde tiene casi 3,5 millones de seguidores, para actualizar el cuadro de situación en un panorama de emociones mezcladas: “Resumen de estos tres meses: ‘Cambios en gustos de comida y en mi piel. Emociones a flor de piel. Náuseas, asco y sueño por mil. Amor y contención por un millón’”, escribió junto al emoji de las manos en forma de corazón y una serie de fotografías que documentaban cada uno de sus estados de ánimo.Hace dos semanas llegó la primera foto de la pancita, con una postal a pura sonrisa: “Acá les dejo la foto de la pancita que se va asomando y yo sin poder creerlo aún”. Invadida por las emociones, su madre dijo presente en los comentarios y escribió: “Lloro”, junto a un corazón. “No lo puedo creer, aparte tan hermosa. La amo. Es Barbarita, a ver si me entienden. Es un flash”, agregó horas después en su rol de panelista.Teleshow