Romina Malaspina posó microbikini nude: “Miami vibes”

La exconductora de Canal 26 se sentó con las piernas abiertas sobre un jet ski y deslumbró con una microbikini strapless de color nude. Los comentarios no tardaron en llegar como tampoco los likes: casi 72 mil en menos de 15 horas.“Miami Vibes”, escribió junto a las dos fotos y se llevó todos los elogios. Hasta Charlotte Caniggia le dejó su comentario: “Potra”, expresó la mediática.La influencer disfruta desde hace unos días de las grandes opciones que presenta Estados Unidos. Desde allí, encantó a sus fanáticos con diversos looks, como cuando decidió lucir un impactante vestido de brillos en Nueva York.En más de una ocasión Malaspina mostró su devoción por la moda y ahora lo ha vuelto a hacer con esta prenda, de un largo por arriba de las rodillas, al que le puso como toque el pelo suelto que encantó a la audiencia. (Via Rosaio)