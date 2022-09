Internaron de urgencia a Esmeralda Mitre y hay preocupación por su salud

Esmeralda Mitre fue internada de urgencia después de sufrir un fuerte dolor de estómago.



Así lo informó Juan Etchegoyen a través de sus redes sociales y brindó todos los detalles.



“Urgente. Internaron de urgencia a Esmeralda Mitre por un fuerte dolor estomacal. Se le inflamó muchísimo el estómago y decidieron llevarla a la guardia. En estos momentos se encuentra en el Instituto argentino de diagnóstico y tratamiento”, escribió el conductor.



Luego, ya en el día de hoy, aportó más detalles después de hablar con el representante de la actriz, Marcelo Villanueva: “Actualizo la información que te adelantaba ayer. A Esmeralda le hicieron estudios durante la madrugada y tiene una inflamación en el apéndice que a los médicos no les convence. Le harán tomografía para tener un panorama más claro”.



“Sí, estoy internada por una inflamación estomacal”, comentó la famosa a Pronto. “Todavía sigo internada, me están haciendo estudios”, agregó alrededor de las 19.30, cuando se entabló la comunicación.



El siguiente contacto fue con su representante, Marcelo Villanueva. “Sigue internada y todavía no sabemos nada. Le están haciendo estudios, en este momento se la llevaron para hacerle una ecografía y seguramente ahí nos van a decir bien el diagnóstico”, informó al respecto.