¿El budín del amor?: Coti Sorokin se habría reconciliado con Candelaria Tinelli

A poco más de una semana de que la propia Candelaria Tinelli confirmara estar afrontando un "impasse" con Coti Sorokin, el reconocido cantautor dio a entender en sus redes sociales que tal crisis ya no existe y todo ha vuelto a la normalidad.En detalle, el cantante y exjurado de Canta conmigo ahora (El Trece, lunes a viernes a las 22.30) compartió en sus historias de Instagram una imagen que refleja la presunta reconciliación con su novia, quien habría decidido alejarse de él "porque era infumable", según contó Ángel de Brito, aunque ella negó esa versión.Lo cierto es que este jueves, luego de tantos dimes y diretes, el autor de Color Esperanza posteó una imagen de un budín que cocinó Lelé, tal como se hace llamar la hija de Marcelo Tinelli.Y es más: el músico no solo la arrobó, sino que además mencionó el ingrediente estrella que la también jurado de El Trece usó en esa receta, dando a entender que él había estado presente en la elaboración del mismo o, al menos, ella se lo había mencionado."Pintó budín casero de chocolate keto by Lelu Chef", escribió Sorokin sobre la imagen que subió a sus stories de Instagram, red social en donde lo siguen 225.000 cuentas.Vale aclarar que Candelaria, quien a lo largo de este jueves se mantuvo activa en las redes, donde compartió imágenes de su último look en Canta conmigo ahora, celebró la primavera y se mostró cenando en uno de sus restaurantes preferidos del barrio de Palermo, no reposteó la historia del cantante.Sin embargo, al final de la noche, ella sorprendió a sus más de 4,5 millones de seguidores de Instagram con un video que bien se podría asociar a la historia del budín que había subido Coti. Es que Lelé se filmó comiendo una barra de chocolate. Y, para colmo, sobre esas imágenes compartió un emoticón de un corazón rojo.Luego de varios días de fuertes rumores de separación, Candelaria Tinelli confirmó la semana pasada estar atravesando una crisis con su pareja.En detalle, la también cantante fue consultada al respecto por el cronista de LAM (América, lunes a viernes a las 20) Alejandro Castello y algo incómoda ante las cámaras reconoció: "Hay un impasse, pero prefiero no hablar".