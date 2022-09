Valeria Mazza confesó qué siente por los agresores de su hijo Tiziano

Policiales Agresores de Tiziano Gravier aceptaron su culpabilidad y acordaron condena

Valeria Mazza fue interrogada por la revista Gente acerca de si estaba enojada con los agresores de su hijo y luego de meditar unos segundos en silencio, respondió:"No, a mí ira no me queda. Sí, me dan mucha lástima, porque no puedo dejar de pensar en la cantidad de cosas que les faltan. Reflexioné mucho en cómo esto podía ser constructivo, educativo y ejemplificador. Y el hecho de que lo que hicieron haya tenido una consecuencia me parece importante, porque no todo da lo mismo, no es que nunca pasa nada”, expresó la modelo.Y continuó: “Todo hecho tiene su consecuencia: se equivocaron y recibieron una condena de tres años en suspenso, y deben hacer un curso de discriminación y pagar un resarcimiento económico”.-Con nuestro abogado hicimos una serie de peticiones que del otro lado aceptaron. La verdad, yo no me metí en la parte judicial, pero puedo decirte lo que se habló en casa, y que el “¿qué les gustaría que pase?”, “¿qué les parece que sería útil?” lo hablamos entre todos. Para mí era importante que lo malo lo transformen en trabajo, esfuerzo y aprendizaje. Con el resarcimiento económico que ellos vienen poniendo todos los meses, ahora ayudan a otra gente, porque eso va a donación. De alguna manera tenía que ser constructivo. Y no siento ira, rencor ni nada. Obviamente que mil veces pensé en cómo puede haber tanta maldad, y para mí la hay porque hay falta de amor. O sea, todos nos podemos equivocar, pero cuando existe un alma tan oscura con intención de hacerle mal al otro, de querer pegar o matar, es porque evidentemente tiene mucha falta de amor.“Debemos hacernos cargo un poco todos como sociedad. Pasa que hoy nos encontramos tan divididos que se hace muy difícil”, completó.