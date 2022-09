Gerardo Romano recreó con Florencia de la Ve la escena por la que fue acusado

Gerardo Romano volvió a expresarse tras la acusación de supuesto acoso sexual y violencia de género que le hizo, días atrás, la actriz Paula Di Chello cuando compartieron elenco, en 2005, en Se dice amor (Telefe).El actor estuvo como invitado al piso de Intrusos, que conduce Florencia de la Ve y habló sobre la denuncia en su contra.Según había contado Di Chello en el ciclo Mamás Felices (programa que se emite de lunes a viernes a las 17 por UCL TV), Romano la había empujado contra la pared en una escena y al besarla, la mordió hasta dejarle el labio sangrando, sin que eso fuera parte del guión."Me sorprendió la denuncia. Yo nunca mordí a nadie. Ni actuando, ni sin actuar. Nunca mordí. Hice una escena así porque Quique Estevanez me convocó para hacer un personaje basura, violento, un sádico, un psicópata. Yo me hice actor y creo en el método Stanislavski. Si hago un malo, le pongo toda la verdad, trato de asustar. ¿Cómo tendría que ser?", se justificó Gerardo.

Al hablar de la actriz, Romano dejó en claro que ni se acordaba de esa situación: "No me acuerdo de su cara, ni de su cuerpo". Y agregó sobre aquella escena: "Esto salió al aire. No puede ser un hecho ilícito una actuación de ficción. Es como si Luisa Kuliok le hiciera una denuncia a Arnaldo André porque en vez de darle tres cachetazos, le hubiera dado cuatro"."Sangre no se ve nunca. Si es un eufemismo, no es grato para mí", advirtió Gerardo, sobre los polémicos dichos de la actriz.Luego, Romano remarcó que sus movimientos en los sets de filmación responden a una indicación del autor o director: "Todo lo que hago en un set está guionado".Entonces, para dejarlo más claro aún, quiso recrear la escena con Florencia de la Ve. "¿Puedo mostrar?", preguntó el actor, mientras le agarraba la cara a la conductora. "Cuidado Gerar, porque yo soy alta y sos mi fantasía de cuando era chica", le advirtió de la Ve."La tomé así contra la pared...¿Entendiste?", le dijo Romano a Flor mientras le mordía suavemente el labio inferior.La reacción de la conductora fue inmediata: "Me acaba de besar Gerardo Romano. Lo que me faltaba te digo". En tanto, los panelistas del programa, sorprendidos, pedían una nueva toma. "¿Pero qué te va a decir algo tu marido?", le dijo el actor a Flor, de manera cómplice.El actor le preguntó a la conductora del ciclo de chimentos si había sentido algo violento. "No me mordiste, me tocaste el labio", aseguró Flor."Eso fue todo, habrá quedado impresionada por la situación. Pero es una actuación. El actor tiene que hacerlo bien", sentenció Romano.Gerardo Romano se iba a disculpar con la actriz, pero dio marcha atrásLuego, el actor reveló que tenía intenciones de disculparse con Paula Di Chello, aunque aclaró que no le gustó que la actriz asegurara que en las grabaciones, él la perseguía por los pasillos."Te noto enojado con la situación. ¿Podés entender que a la distancia se sintió mal y no lo pudo expresar en su momento?", le preguntó Marcela Tauro."Es que estoy enojado. Me nació pedirle disculpas, pero me mandé para atrás porque ella dijo que yo la corría por los pasillos y ese no soy yo. Estoy seguro que está mintiendo, porque soy seguro hablando, pero soy retraído y tímido. En la puta vida se me ocurriría hacer algo violento", sostuvo."Se volvió peligroso actuar. Hace tres años me tocaron el timbre de mi casa y me trajeron una carta. Una señora de 50 años apareció y me dijo' Hola soy tu hija'. Me gasté 2000 dólares en abogados, me viví esa situación con todo lo que implica. Hicieron un ADN en vivo", explicó resignado."Me comí todo eso y la señora no era hija mía. Perdió el juicio y no fue reconocida la filiación paterna. No me devolvieron la plata...", concluyó.