“Es la hora más oscura de mi vida", dijo Shakira al hablar sobre su presente

Sobre su ruptura muy pública con el defensor del Barcelona y la Selección de España, con quien comparte dos hijos, Shakira dijo: "Oh, es realmente difícil hablar de esto personalmente, especialmente porque es la primera vez que abordo esta situación en una entrevista”, explicó.



“Trato de ocultar la situación a [mis hijos]tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos y ver que se convirtió en algo vulgarizado y abaratado por los medios”, afirmó la cantante.



En particular, Shakira criticó a la prensa española por rastrear a sus hijos “cada segundo, fotografiados en la escuela o seguidos por paparazzi… Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él está el padre de mis hijos.” También respondió a una pregunta sobre la nueva relación de su expareja diciendo que esos detalles eran "de alguna manera demasiado privados para compartir, al menos en este momento, todo es tan crudo y nuevo".



Sumado a la angustia, el padre de la cantante de 91 años se enfermó recientemente y tuvo que pasar un tiempo en la UCI, lo que la llevó a concluir que “esta es probablemente la hora más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres alrededor del mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor”.