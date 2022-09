Ricky Montaner se tatuó la cola de Stefi Roitman y mostró su reacción

Ricky Montaner y Stefi Roitman siempre se muestran muy cariñosos en las redes. Sin embargo, no todos sus gestos generan ternura a sus seguidores.“Amo tanto a mi esposa que la tatué”, se escucha en un video de TikTok que el cantante publicó en su cuenta de Instagram. A los segundos, Ricky hace foco en su brazo y muestra que se tatuó la cola de Stefi.La grabación finaliza con la aparición de su esposa tirándole un beso y con un “Te amo” escrito de fondo, publicóMuchos usuarios expresaron su rechazo en los comentarios: “Que orgullo debe ser reducir una mujer a esto, esta consideración de amor no la tenía”, “Ese traste puede ser de cualquiera, por qué no se tatuó su cara”, “No te tatuaste a tu mujer. Te tatuaste su culo, ahí vemos cuanto la amas”.“Muchísimo Ricky”, “Cringe”, “A bueno tanto la ama que se tatua el culo de ella que poco romántico”, “grasa”, “Vamos Stef! No eres solo un qlo!”, “Más machirulin no hay? Que es la mujer solo un cu.....sin cabeza”, sumaron a las críticas.Sin embargo, no faltaron quienes apoyaron el dibujo: “Amo sus locuras”, “Ya sabemos que es lo que más le gusta de Stefy”, “La pareja más lindaa”, “Amo esta pareja. Más lindo son”, “Eso sí es amor”.