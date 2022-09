Benjamín Vicuña y el poliamor: ¿Está dispuesto a tener una pareja abierta?

En más de 15 años de carrera en la Argentina, Benjamín Vicuña no solo cosechó buenas críticas por su trabajo en cine, teatro y televisión, sino también fama de "Don Juan" por sus vínculos amorosos. Desde su relaciones formales, como las que mantuvo con Pampita y la China Suárez, a los romances fugaces o las infidelidades que le adjudicaron, su vida privada siempre dio que hablar. Y ahora que volvió a estar soltero, el chileno reflexionó sobre el poliamor.De visita en La puta ama, el programa que conduce Florencia Peña, su compañera en la película Miénteme, fue contundente cuando le consultaron si tendría una relación abierta. "No, soy medio limitado en ese sentido. Igual creo que es una conversación profunda", manifestó el actor. Y profundizó sobre su punto de vista: "Tengo en algún lugar, de mi estado conservador, la creencia de que el poliamor está asociado, en una primera instancia en el amor a que ‘vas a una fiesta, buena onda. Divertite’. Es cuando estás conociendo a alguien, el primer mes y medio...".Según su teoría, más allá de que al principio una relación sea informal, a medida que avanza, cambian las libertades. "Para bien o para mal, uno empieza a tener una cosa más posesiva. Así que no. Esto está proporcionalmente relacionado a si estás enamorado o no", señaló. Y no cerró las puertas a volver a enamorarse, tras su separación de Eli Sulichín.La ruptura entre el actor y la joven empresaria tuvo versiones encontradas. Por un lado, Yanina Latorre contó en LAM que Eli había tomado la decisión de separarse. "No hubo conflicto ni pelea. Creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica (Tinelli) y se los veía súper bien. Pero bueno, ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos. Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos", señaló la panelista.Sin embargo, Karina Iavícoli dio otra versión en Socios del espectáculo (Eltrece): "A mí me cuentan que no habría sido tan así. Benjamín es un caballero y por eso no le molesta que corra la versión de que ella fue quien lo dejó. Él vino al programa hace poco y se puso nervioso. En ningún momento negó la posibilidad de volver a ser padre y eso no sería un problema. Lo que a mí me cuentan es que en el último tiempo salía mucha información sobre él y que no podía descubrir desde donde salía".Para colmo, días más tarde, salió a la luz una escandalosa discusión de la expareja. "Tu estás dale que te dale hace 10 días enloqueciéndome. Basta de la China, basta de Carolina. Basta de tus amenazas", habría manifestado Vicuña, en referencia a los celos de Sulichín por la China Suárez y Pampita, sus exparejas, quienes no dudaron en acercarse a él ante el fallecimiento de Juan Pablo, su padre. (NA)