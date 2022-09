La declaración de amor de la China Suárez a Rusherking: por qué se enamoró

A cuatro meses del inicio de su romance, Eugenia "China" Suárez le dedicó un mensaje de amor a Rusherking en las redes sociales. Luego de que el cantante oriundo de Santiago del Estero se presentara en un festival de San Nicolás, la actriz decidió compartir un fragmento de show junto a los motivos por los que se enamoró."Me enamore de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamore de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamore de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamore de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamore porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamore porque me valora como madre, mujer y profesional", comenzó la actriz.Además destacó que el joven de 22 años es capaz de manejar kilómetros o de tomar aviones con tal de acompañarla en sus compromisos que la obligan a pasar tiempo fuera de Buenos Aires.Sin ir más lejos, en agosto, Eugenia se instaló en Montevideo, Uruguay por el rodaje de El duelo, una película que se verá en Star+, y el cantante se las ingenió para ir a visitarla en más de una oportunidad. Y en los últimos días, también compartieron unos días en Nueva York, donde ella participó de la Semana de la Moda."No se conformen con menos nunca, nunca", le marcó Suárez a sus seguidores. Y concluyó el posteo con una tierna declaración para su novio: "Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal -la representante del cantante de trap- me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo".Cabe recordar que la China fue muy criticada por la diferencia de edad que tiene con su pareja. Sin embargo, lejos de molestarse, se tomó con humor los comentarios que recibió en las redes. "Los memes que me hacen con Thomi, nos cag... de risa. ´Qué grande que está Amancio´, me dijeron el otro día...", reveló en una entrevista, en referencia a las comparaciones entre su novio y su hijo menor. "La gente es muy creativa... De esas cosas me río. Cuando no es con maldad, me la banco", explicó la artista.