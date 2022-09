Sigue el escándalo: Shakira descubrió con quién la engañaba Piqué

A casi cuatro meses del anuncio de su separación, Shakira y Gerard Piqué siguen sumando escándalos. Según revelaron medios españoles, la cantante colombiana descubrió que el futbolista la habían engañado con Bar Rafaeli, una famosa modelo israelí."Después de mucho tiempo, por fin me han podido confirmar lo que en su día fue un secreto a voces", anunció el periodista Jordi Martin.Y continuó: "La supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira con Bar Rafaeli en el año 2012. Hace unos días, hablé con un íntimo amigo de Bar Rafaeli que es amigo mío desde hace muchos años y me pudo confirmar que el motivo de las múltiples visitas de la top model a Barcelona era este. Esta información se la hice llegar a Shakira a través de su persona de confianza que se quedó atónito", afirmó.Además, detalló que la artista se enteró de esta infidelidad el mes pasado y que Rafaeli no es la única amante de su ex marido y padre de sus hijos Milán y Sasha."¿Quieren más? Entre el 30 de junio y 6 de julio del verano pasado, Gerard Piqué hace un viaje a Mónaco acompañado de una persona que no era Shakira. Esto también se lo he hecho llegar. A Shakira le está llegando mucha información nueva que desconocía por completo", sumó Martin.Días atrás, Shakira y Piqué se reencontraron en Barcelona junto a sus abogados para acordar la custodia de sus hijos, pero el jugador de Barcelona abandonó la reunión antes de tiempo."No quiso escuchar más. Se levantó y se fue. Pensaba que el acuerdo estaba cerca, que todo se iba a solucionar, y se encontró con una serie de anexos en el convenio que le hicieron perder la paciencia", señaló el diario La Vanguardia. Mientras que a la intérprete de Te felicito, Me enamoré y Estoy aquí, se la vio de mejor humor y dejó el punto de encuentro media hora más tarde.Un detalle no menor es que a fines de agosto salió a la luz un video que complicaba a Piqué, por el que Shakira tenía en sus planes denunciarlo por haber puesto en riesgo la vida de su hijo mayor. En las imágenes que difundió Jordi Martin se lo ve al deportista manejando su auto de manera imprudente, a alta velocidad y sin respetar las señales de tránsito, acompañado por Milán, en el asiento del acompañante, algo que también va en contra de la ley.