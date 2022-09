Habló por primera vez el sobrino de Ricky Martin que lo acusa de abuso sexual

Hace varios meses que la carrera musical de Ricky Martin quedó prácticamente en un segundo plano, luego de las denuncias de abuso sexual que recibió por parte de su sobrino. Se trata de Dennis Yadiel Sánchez, quien rompió el silencio para hablar acerca de lo sucedido.



En diálogo con Siéntese quien pueda (Unimás), el joven puertorriqueño detalló que “la división de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico ahora mismo abrió una investigación por las evidencias que hemos presentado y todo lo que ha sucedido desde que yo tenía 12 años”.



Pese a que explicó que no puede dar mayores detalles porque hay una investigación abierta, Sánchez confesó: “Deseo con la mayor fuerza que prontamente salga toda la evidencia y se me haga justicia en el Tribunal. Esto no es fácil para mí ni para mi familia, pero vamos para adelante con la verdad”.



Por otra parte, negó que Ricky Martin se haya puesto en contacto con él y se refirió a los dichos del artista, quien aseguró que tiene problemas mentales: “Es totalmente mentira, eso es simplemente una estrategia para cambiar la narrativa”.



Otra de las preguntas que le hicieron fue si hizo todo por dinero, a lo que contestó: “Hay evidencias sólidas. Están haciendo sus investigaciones y entrevistando a todas las partes”.



“Cuando se resuelva todo, salgan las evidencias y se resuelva, yo podré hablar”, insistió el joven, que también pidió “que reine la verdad”.



Durante el mes de julio, una primera denuncia realizada por Sánchez fue desestimada, por lo que Ricky Martin se expresó acerca del tema: “Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas semanas. Fui víctima de la mentira.”



Dos meses después de aquel episodio, el sobrino volvió a denunciarlo y asegura haber entregado pruebas.

Fuente: Noticias Argentinas