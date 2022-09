“La guita va y viene”: en qué gastó Alex Caniggia los $10 millones que ganó

Tras unos meses del final de "El Hotel de los Famosos", Alex Caniggia reveló que ya se gastó todo el premio, 10 millones de pesos, que se llevó por ser el ganador del certamen.



"Me llevé diez palurris. Ya me los gasté igual. Olvidate", aseveró en "Podemos Hablar". En qué se los gastó no es difícil de adivinar: en vivir como un duque.



El hermano de Charlotte Caniggia se fue de vacaciones con su novia, Melody Luz, y el viaje fue a todo lujo: “Fui un mes de viaje. Un viaje high. Lago di Como, Holanda, todo. Fue al toque. La guita va y viene".



Y claro, pasajes en primera clase y cenas en lugares exclusivos, con un tipo de cambio alto, hizo que los 10 millones se le diluyeran en pocas semanas: "Turista, jamás. Yo tengo que viajar como rey. Estuve tres meses y medio encerrado".



Ante los rumores de embarazo, que fueron desmentidos, los chicos están súper felices y se mostraron descansando. Caniggia le demostró todo su amor a su novia escribiendo dulces mensajes: "Quedate con quien te bese el alma, la piel te la puede besar cualquiera. A todos lados con vos, amor de mi vida".

Fuente: Diario Show