Flor Torrente habló de "tener sexo dormido" y fue repudiada en las redes

Las duras críticas que Flor Torrente recibió en Twitter

Flor Torrente habló, entusiasmada, sobre la experiencia de "tener sexo dormido" y cosechó durísimos repudios en Twitter. La hija de Araceli González dio su controvertida opinión en el cicloEn el programa donde participan Diego Leuco, Mica Vázquez, Cande Molfese y Martín “Trinche” Dardik, Flor Torrente largó la pregunta que despertó reacciones de indignación en la mencionada red social.Su planteo fue el siguiente: "¿Alguna vez tuvieron sexo dormidos?". Y para precisar aun más a qué se refería, añadió: "De pronto, te despertaste teniendo sexo...".Al toque, Cande Molfese pidió una aclaración sobre la escena a la que había aludido Flor. "¿Fue una decisión del otro?", indagó. Y la actriz y modelo le contestó: "No, dormido, y te despertaste...".Antes de que sus compañeros opinaran, Flor Torrente contó cuál es su propia experiencia en esa situación. "Es espectacular", aseguró.Mientras ella lo afirmaba con una enorme sonrisa y absoluta sinceridad, a Diego Leuco se le encendió una luz roja y le señaló a Flor: "Muchos dicen que eso es acoso, no sabés si la persona quiere. ¿Y si no quiere?"."¿Si es tu pareja vale todo?", preguntó alguien en el estudio. "Si es tu pareja, sí", consideró una panelista.Esa conversación no pasó inadvertida en las redes sociales. Por el contrario, fueron muchos los que se apuraron a expresar su indignación en Twitter. Así fue que Flor Torrente se convirtió en blanco de durísimas críticas por haber afirmado que era "espectacular" despertarse y darse cuenta de que se estaba teniendo sexo.A la actriz y modelo la acusaron de no estar dándose cuenta de que "tener sexo sin consentimiento" por que la otra persona está dormida "es abuso". Hablaron incluso de que se trataría de una "violación".Para dar una idea de las reacciones que despertó la opinión que Flor Torrente expresó enexpuso algunos de los tuits que se escribieron sobre el tema:Una tuitera, @mechipazortiz , compartió el video en su cuenta y alertó: "En Luzu pasó esto y es necesario visibilizarlo: tener sexo sin consentimiento (por ejemplo, estando dormida) SIEMPRE es abuso, SIEMPRE es violación, así sea tu pareja, tu novio, tu marido o alguien con quien tuviste sexo consentido 5 minutos antes".Otra usuaria de Twitter, @Feminacida , contó lo sucedido y opinó: "Sus compañeres (sic) se sorpendieron y ella contó que su experiencia había estado buenísima. Sin embargo, no podemos sino prender una alarma: ¿dónde queda el consentimiento en todo esto?".Y, entre otras consideraciones, añadió: Algo es seguro, el consentimiento debe darse libremente a través de un acuerdo previo, de una conversación. Y si no se da explícitamente, estamos frente a una situación de abuso".Por su parte, desde la cuenta denominada @lohlalaa, otra tuitera sostuvo: "Esto es MUY grave. Flor Torrente (?) naturalizando un abuso y los demás tratando de descifrar si es consciente o no de que fue víctima de una violación. El consentimiento debe estar presente siempre, incluso, con tu pareja".Con el hashtag #flortorrente y #luzutv, @Felisiesrojo señaló: "Che, el consentimiento también es necesario en las parejas. No se (sic) vale todo por ser pareja, las violaciones ocurren en matrimonios también. Y tener sexo con una persona que no puede dar su consentimiento porque está dormida es abuso".