“El 6 de Flandria”, el defensor del Ascenso que conquistó a Morena Beltrán

En algún momento, a la periodista Morena Beltrán se la había vinculado sentimentalmente con su colega Juan Marconi. Ella es reservada con su vida personal, casi no sale del análisis futbolero de los principales partidos de todo el mundo, pero en las últimas horas las pistas que rondaban en redes sociales se fueron amplificando y ya tendrían una confirmación: está de novia con el futbolista Tomás Mantía, que juega en Flandria, de la Primera Nacional.“Prefiero mantener todo con bajo perfil, yo siempre fui muy de mi barrio y a los de mi barrio no les llama la atención verme, entonces no me persiguen con fotos ni nada. Tampoco es que no hago cosas para que no me vean. Hago mi vida tranquila y normal”, respondió Beltrán hace algunas semanas durante una entrevista en la radioPero la periodista apareció en fotografías e historias de Instagram junto a Mantía, y fue el propio defensor central que utiliza habitualmente el dorsal 6 el que habría dado el puntapié inicial del ok, con unos emojis cómplices en una publicación de Twitter, publicóTomás Mantia es un defensor de 28 años que actuó en Alvarado de Mar del Plata -ascendió a la Primera Nacional-, Defensores de Belgrano y y Tiro Federal. Tuvo además un paso por el Pontelambrese del ascenso italiano.Mantia es hincha de Rosario Central, de hecho en otra fotografía de su cuenta de Instagram se lo ve junto a Beltrán y otros amigos en el estadio Gigante de Arroyito durante el último verano.