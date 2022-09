Babry Silenzi habló del vestido transparente que usó para fiesta de 15

Babry Silenzi estuvo como invitada en Intrusos, que se emite por América Tv y es conducido por Flor de la V, habló por primera vez acerca del vestido que eligió para la fiesta de 15 de Sol, la hija del Polaco y Karina la Princesita. Fue duramente criticada por el vestido que seleccionó para el evento pero la realidad es que a ella le gustó mucho y al Polaco también.Barby la prenda era de color nude, con brillos y excesiva transparencia lucía un escote profundo, mientras que su espalda tenía también tenía descubierta. A esta descripción, se sumó que, además, llevaba puesta una “micro tanga”. Esto generó y genera mucho revuelo al día de hoy, hay gente que estuvo de su lado y otros que la mataron por el look.“¿Y el vestido de quince?, contame”, le dijo Flor de la V, a lo que Silenzi con rapidez y sin miedo: “Es un vestido que a mí me encantó, que ya lo usé cuando hice temporada en Carlos Paz”, dijo con mucho énfasis la mamà de Abril, la hija que tiene con el cantante. La conductora y los panelistas no dudaron en mostrar su apoyó y llenarla de elogios por le outfit“A nosotros nos encantó”, señaló la mujer, que tuvo el apoyo de todos los presentes en el estudio. “Si no te pones esto ahora cuando te lo vas a poner”, fue el comentario que agregó filosa Flor.“¿Cuándo quieren que me lo ponga? Voy a cumplir 40 el año que viene”, cerró la bailarina dejando muy en claro que a ella le fascinó lo que utilizó para la gran fiesta. Este tema no fue el único que tocó en el programa sino que también aprovechó para hablar de su relación con cantante de “Deja de llorar” luego de haber terminado su relación por un tiempo y de haber tomado la decisión de retomarla. (La100)