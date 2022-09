Nicole Neumann sufrió el robo de una de sus perras: ofrece recompensa

Nicole Neumann siempre se mostró muy cercana y amante de la naturaleza y los animales, es por eso que cambió su alimentación y se dedica a ayudar a perros y gatos que se encuentran en la calle. Por lo que contó, tiene un sinfín de animales a su cuidado y esta vez le tocó vivir una estremecedora situación con uno de ellos. Según reveló la modelo en sus redes sociales, le robaron a Shiva, una de sus mascotas.En anteriores declaraciones, aseguró que en su casa tiene unos 25 perros, entre otros ejemplares, la gran mayoría rescatados de la calle, y ella junto a sus hijas se encargan de darles amor y son parte fundamental de la familia.Esta perrita en particular, suele mostrarla en sus redes sociales muy seguido, dejando en claro su afinidad con ella. Sin ir más lejos, en alguna oportunidad mostró videos de cómo se pone cada vez que comen sushi. Shiva parece fanática de este plato, ya que no se mueve de su lado ante esta comida.Además, las tres hijas de la modelo, Indiana, Allegra y Sienna, comparten mucho tiempo con ellas, por lo que también están angustiadas porque no aparece por ningún lado. Mediante sus historias de Instagram aseguró que salieron a recorrer, preguntaron, pero nada, ni noticias. (LaCien)