Tensión: Shakira y Piqué se reunieron para acordar la custodia de sus hijos

La separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue generando mucho interés en la prensa internacional. Por eso, cada movimiento de la expareja es cubierto y registrado por los paparazzi que los vigilan a todo momento.



En este caso la cantante colombiana y el futbolista español concurrieron a una audiencia de mediación en Barcelona para acordar cuestiones que tienen que ver con sus hijos Sasha y Milán Piqué Mebarak. y se encontraron con la cobertura en el lugar de las cámaras del programa Al rojo vivo, un ciclo que se emite por Telemundo en los Estados Unidos, con noticias de interés general en español.



Si bien ninguno de los protagonistas respondió a las preguntas de los periodistas que los aguardaban en la puerta del edificio al que ingresaron, se supo que el motivo de la reunieron era acordar temas relacionados a la custodia de los chicos, régimen de visitas y cuestiones vinculadas a lo económico, como la división de bienes y la cuota alimentaria.



Shakira llegó primero y bajó de su vehículo con amplios anteojos oscuros, acompañada por su hermano Tonino, quien le allanaba el camino para que no respondiera a las preguntas que le hacían. Cabe destacar que a la cantante la representa la letrada Pilar Mañé Tarragó, una abogada española especialista en Derecho de Familia y que es considerada como una de las personas más capacitadas en la materia.



Mientras que Piqué llegó unos minutos más tarde, bastante apurado, y tampoco quiso contestar a los requerimientos de los periodistas, que querían saber, entre otras cosas, si tanto él como Shakira pensaban radicarse en Miami para estar cerca de sus hijos.



De esta manera, el futbolista debería dejar de pertenecer al club Barcelona para pasar a un equipo de la MLS (Major League Soccer), la liga de fútbol de los Estados Unidos, lo que significaría un cambio importante en su carrera.



Según se desprendió del informe que presentaron en el ciclo Al rojo vivo, tanto Shakira como Piqué permanecieron un largo rato en el lugar. El primero en retirarse fue Gerard quien lo hizo rápidamente y con la cabeza gacha. La gente que estaba apostada en el lugar para verlos de cerca, se comportó de manera bastante fría con el ex de la cantante.



Un rato más tarde salió Shakira, quien ya no mostraba la cara de preocupación que tenía cuando ingresó a la mediación. Por el contrario, mostró una amplia sonrisa y hasta se detuvo a saludar a los fans que se encontraban apostados en la puerta mientras recibía muestras de apoyo y aplausos. Por ese motivo muchos especularon con que el resultado dentro del juzgado le había sido favorable.