Murió la actriz Diana Maggi: tuvo larga trayectoria en cine, teatro y tv

Murió la actriz Diana Maggi. La noticia fue confirmada desde la Asociación Argentina de Actores. Dueña de una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, en 1997 había recibido un premio del Senado en reconocimiento a su carrera.Graciosa Maggi era el nombre real de la actriz que nació en Milán, Italia, y vino a la Argentina con sus padres siendo una niña. Su primera labor artística fue en la ópera Aída, en el ballet infantil del Teatro Colón.“Vine piccolina (chica), cinco, seis o siete años”, dijo en una nota en Radio Zónica en el 2018 al contar que Argentina le “tira” ya que se siente una local y por eso aunque vivió un tiempo en España, donde hizo cine y teatro, decidió volver a Buenos Aires.Según Actores, Diana como era conocida por su querido público, tenía 97 años y arribó al puerto de Buenos Aires en 1931. Su primer trabajo en cine fue con Niní Marshal, en el filme Mujeres que trabajan. A ese largometraje le siguieron Mi noche triste, Frontera Sur, La doctora quiere tangos, Nacha Regules, El hincha, La tigra, El otro yo de Marcela, La delatora, Hotel alojamiento, ¡Qué noche de casamiento! y El extraño de pelo largo, entre otros tantos.Alcanzó gran popularidad en la pantalla chica en ciclos como “Matrimonios y algo más” donde se mostró como la gran comediante que fue con su papel de la Vieja Loló, en Tateshow, el ciclo de Leonardo Simons del que era jurado haciendo de ella misma, Alta Comedia, Los Libonatti, Manuela, Poliladron, Buenos vecinos, Porcelandia, Viernes de Pacheco, “Mujeres en presidio y Teatro como en el teatro.En las tablas, fue una de las protagonistas de la clásica obra La Nona, El proceso de Mary Duggan, Se acabó el biógrafo, La muchachada del centro, Petit Café, Los tres mosqueteros gitanos, Mattinata, Adiós... plata mía, La coronación de la risa, La revista de los ases, ¿Usted viene por el aviso? y Pasa cada cosa.Por su rol en la película Nacha Regules, protagonizada por Zully Moreno en 1950, recibió el premio a mejor actriz de reparto entregado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. En 1974 recibió un Premio Martín Fierro como mejor actriz, en 1981 recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex como una de las mejores Actrices de comedia de la Argentina y en 1997 la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.En cuanto a su vida personal, estuvo en pareja muchos años con Juan Carlos Dual (fallecido en el 2015) a quien conoció en la obra de teatro La historia de la guita, comenzó. Tras tener varias idas y vueltas en la relación, se fueron a vivir juntos un tiempo después, nunca se casaron ni tuvieron hijos aunque estuvieron juntos hasta que la muerte los separó, luego de más de 30 años de relación.“Juan Carlos Dual siempre dijo algo que me quedo grabado. Dijo que su esposa era experta en ‘morcillear’, esto es (en teatro), decir algo que no venia exactamente a cuento ni estaba escrito”, recordó ella alguna vez con humor.“Era vedette en el teatro de revistas, hice todos los géneros, me vieron hacer todo y fui muy bien recibida, querida y respetada”, dijo en la mencionada entrevista cuando el conductor destacó su versatilidad para pasar del drama a la comedia entre un trabajo y el otro y ella recordó que hasta bailó en el Colón: “¡Dios me libre! Qué importante era eso”.Recordando siempre sus raíces, en aquella nota hablaba en “cocoliche” mezclando palabras en español y en italiano, como “la mia mamma” (mi mamá), “il mio pappa” (mi papá) y “fratello” (hermano). Fuente: (Infobae)