Érica Rivas dijo que Casados con Hijos “le da tristeza”

A meses del estreno de Casados con Hijos en calle Corrientes, Érica Rivas, quien interpretó a María Elena Fuseneco en la sitcom y decidió no participar en la versión teatral, habló sobre la nueva incorporación de Jorgelina Aruzzi en la obra.



La actriz fue entrevistada por un móvil de Intrusos donde le consultaron por el nuevo personaje que interpretará Aruzzi. “Me enteré. Jorgelina es lo más, es una actriz divina”, respondió halagando a su colega y alejándola de la polémica.



Además, sobre la posibilidad de asistir al teatro para ver la obra, Rivas fue sincera y confesó: “no creo, me da mucha tristeza".



Érica Rivas se había bajado del proyecto teatral al no coincidir con el libreto por considerarlo machista. La actriz aseguró la echaron por “romper las pelotas” y acusó al director de tratarla de feminazi.



Además, Rivas había revelado a los medios le dolió la actitud del elenco: “como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos”.



Por otra parte, luego de la renuncia de Érica, se sumó al elenco a Jorgelina Aruzzi como un nuevo personaje. La actriz no hará al personaje de María Elena, sino que interpretará a Azucena, el nuevo amor de Dardo (Marcelo De Bellis).



Según adelantó Gustavo Yankelevich a los medios, Dardo tras separarse de María Elena viajó a Europa y conoció a Azucena. Este personaje viajará a Argentina para conocer a la familia Argento.



Finalmente, con esta nueva incorporación el elenco de Casados con Hijos quedó conformado por Guillermo Francella (Pepe Argento), Florencia Peña (Moni Argento), Luisana y Dario Lopilato (Paola y Coqui Argento), Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi.