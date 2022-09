Cande Tinelli habló de su crisis con Coti Sorokin

En más de una oportunidad, Cande Tinelli se ha definido como mujer pasional e impulsiva. Y por estas características, en casi dos años en pareja con Coti Sorokin ha despertado rumores de separación, ya que ante cualquier discusión eliminaba las fotos que tenían juntos en las redes. Y aunque hubo varias "falsas alarmas", las versiones que comenzaron a circular a fines de agosto, cuando la cantante volvió a sacar los posteos con su novio de su perfil, son ciertas.



"Hay un impasse, está todo bien igual, pero prefiero no hablar", confirmó en diálogo con Alejandro Castello. Y aseguró que más allá de la crisis, se encuentra en un buen momento: "Me siento bien conmigo misma, que es lo más importante. Me agarró bien parada". Los cantantes se habían mostrado muy enamorados durante las grabaciones de Canta conmigo ahora, el ciclo de Marcelo Tinelli que los tiene como jurados, pero la ruptura llegó cuando Coti viajó a España para cumplir con su gira internacional y "Lelé" se quedó en Buenos Aires.



"Yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo, el laburo. Quería ser responsable y estar hasta el final. Si es que se puede. Cada uno respeta su trabajo y es por ahí. Yo cuidé lo que hago", explicó la hija del "Cabezón" y Soledad Aquino. Pero cuando el cronista de LAM le preguntó por los posteos románticos que suele hacer Sorokin en las redes, Candelaria comentó entre risas: "Está muy posteador, no sé qué le pasa. Es que los hombres son tan boludos, la verdad ¿qué querés que te diga? ¡Vamos! Media pila. Dos más dos. Lo quiero, está bien, yo también hago esas cosas de poner frases. Lo hacemos todos. Somos re sensibles los dos. Todos hacemos esos".



Cabe recordar que poco antes de viajar, Coti había manifestado su deseo de formalizar su relación con Cande. "Va a haber casamiento, sí. Estamos cerca. Sí. Todavía fecha no pero el año que viene seguro", contó en diálogo con Socios del espectáculo. Mientras que la cantante y diseñadora aseguró que tiene ganas de ser mamá: "En este momento la verdad que no. Pero obvio que es algo que en la vida no quiero dejar de tener la experiencia de ser madre".