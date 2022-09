More Rial habló de la posibilidad de vender sus fotos en OnlyFans

More Rial se divierte abriendo la caja de preguntas en su Instagram. Desde hace varias semanas, la influencer se anima a responder todas las consultas de sus seguidores.Esta vez, sorprendió con sus declaraciones respecto a la posibilidad de ganar dinero a través de la venta de fotos eróticas en OnlyFans, una de las plataformas especializadas.A pesar de que siempre se muestra sexy en el contenido que sube a las redes sociales, admitió que no sabe si se anima a compartir fotos subidas de tono, aunque la oferta le resultó tentadora.“OnlyFans deja mucha plata a muchas chicas, pero hay que tener huevos u ovarios para poder hacerlo, y capaz que yo no”, dijo en respuesta a la consulta de uno de sus seguidores.La plataforma se autodefine como la “revolución de las conexiones entre creadores y fans”. “El sitio incluye artistas y creadores de contenido de todos los géneros y les permite monetizar mientras desarrollan relaciones auténticas con su base de fans”, explican desde el portal para adultos.El mensaje es claro: creás contenido y lo vendés a través de ellos, que se quedan con un 20% de lo facturado. La plataforma llegó a sus primeros 10 millones de usuarios en julio de 2019. Pero para enero de 2021 la cifra se multiplicó por 10: ya superó los 100 millones.Morena Rial y Maximiliano Bertorello, mejor conocido como El Maxi, se separaron hace varias semanas. Fueron 5 meses muy intensos para la pareja: primero a puro amor, después enfrentando rumores de separación en silencio, y finalmente un embarazo que no pudo ser.Como acostumbra, abrió el juego y quiso compartir algunas respuestas a las preguntas que le escribieron. Pero las que más llamaron la atención, fueron en las que la mediática confirmó que todavía intenta superar la ruptura de su último ex. “Yo creo que todos alguna vez sufrimos por amor... y sí, obviamente que sufro por amor”, dijo, haciendo hincapié en el verbo en presente.Otro de sus seguidores le preguntó cuál fue la relación que le dolió más: “No se trata de qué relación me dolió más o menos. Lo que sí puedo decir es que todavía estoy en proceso de la última relación que tuve así que bueno, es eso”. Y aclaró: “Obvio que volvería a tener pareja, pero no ahora, más adelante”. Fuente: (Tn)