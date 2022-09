Marcela Tinayre reveló su preocupación por el regreso de Mirtha a la TV

El sábado 17 de septiembre, Mirtha Legrand volverá a la conducción de La noche de Mirtha, en la pantalla de eltrece, luego de dos años y medio alejada de la TV. Más allá de la emoción que provoca semejante regreso, Marcela Tinayre reveló que está preocupada por su madre. "Me pone nerviosa y quiero que la pase bien y que lo disfrute. Lo digo como hija, no como profesional", manifestó la conductora."Quiero que lo disfrute porque lo que tanto ansió, a los 95 años se le siguen cumpliendo cosas", agregó en un móvil con Socios del espectáculo. "Me emociona y sé que cuando salga voy a llorar, porque es un ejemplo", insistió la mamá de Juana y Nacho Viale. Y aseguró que prepararse para el reencuentro con su público le hace muy bien a la diva.En cambio, el debut de Juanita al frente de los almuerzos del domingo le genera otras sensaciones a Tinayre: "Juana no me pone nerviosa porque la impronta de la juventud te salva todo y la belleza también. Ella estudia muchísimo y tiene una impronta diferente". Además, destacó que en su familia se da un caso único, ya que tres generaciones de mujeres están trabajando actualmente en la pantalla chica.Cabe señalar que Marcela fue muy dura con Adrián Suar por las negociaciones del regreso de Mirtha. "Dilató mucho (la situación) el canal... ¿Sabés cómo se llama esto? Pastelear. Por eso los americanos son ‘pum pum, vamos vamos’. Acá pasteleó demasiado el canal", manifestó la conductora luego de que su hijo anunciara que no habían llegado a un acuerdo.

"Pastelear es como hacer el pastel. Primero va una cosita, después otra... pero estamos hablando de la televisión y no estamos hablando de hacer masitas. Y más con una figura como Mirtha. Se pasteleó mucho, de todos lados", continuó. Y desmintió las versiones que aseguraban que Nacho había puesto muchas trabas a la hora de cerrar el contrato: "Había muy buena voluntad del lado de Nacho Viale. Pero del canal... que sé yo qué paso. Que se hagan cargo. ¡Que se hagan cargo!", reiteró.Y luego de largas semanas de acusaciones cruzadas, con Carlos Rottemberg como intermediarios, Suar y Viale cerraron un acuerdo y le cumplieron el sueño a Mirtha. "Esto lo esperé hace mucho. Dos años y medio. Finalmente llegó el día. Estoy a punto de llorar. Tengo mucha emoción", manifestó la diva antes de entrar a una reunión con su equipo, Adrián Suar, Coco Fernández y Pablo Codevilla en la que firmó su contrato. Fuente: (NA)