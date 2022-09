Mónica Farro criticó al feminismo y dijo “me encanta un piropo en la calle”

Mónica Farro visitó el programa de Viviana Saccone en Net Tv y en diálogo con la actriz se refirió a su postura ante el feminismo y nombró varias de las cosas en las que no está de acuerdo. La famosa denunció públicamente haber sufrido violencia de género y sus colegas mujeres le dieron la espalda y no la apoyaron. En esta charla ella hace referencia a ese episodio y en base a eso contó cuál es su postura ante este movimiento.



“Creo que a la mujer hay que respetarla y que tenemos los mismos derechos que los hombres”, comenzó diciendo la vedette. “Hay un montón de cosas que están buenas y hay un montón de cosas del feminismo que para mi gusto están malísimas. El hombre es hombre y yo creo que lo necesitamos para muchas cosas. No está bien que nos agredan, nos maten o nos peguen. La violencia la viví y entiendo que no está bien”, comentó Farro sobre su postura y la violencia que vivió.



La famosa enumeró cuáles son las cosas en las que difiere con el feminismo duro. “Pero no digo muerte al macho. Ya ese grado de feminista no soy. Me encanta un piropo en la calle y eso quiere decir que tan feminsta no soy. Me encanta que me abran la puerta o que me dejen pasar primera para hacer algo. Sin embargo, hoy a las mujeres las dejas subir primero a un colectivo o entrar antes a un lado y te dicen: ¨Para, ¿qué soy? ¿Menos que vos?”, explicó Mónica Farro.



“Es como que la mujer se enoja con el hombre caballero y a mí me encanta. Entonces, yo lo voy a seguir disfrutando”, comentó la vedette ante su postura sobre los actos de caballerosidad, difiriendo con los pensamientos de este movimiento. “Hoy estoy dando charlas y ayudando a mujeres, acompañando a compañeras que están en la violencia pero a mí nadie me apoyó. Me juzgaron, nadie me creyó y me sacaron de programas de televisión”, concluyó la famosa haciendo referencia al hecho de violencia de género que vivió. (La100radios)