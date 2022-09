Osadas fotos de Emilia Mernes: mostró un look que sorprendió a sus fans

Emilia Mernes, la exitosa cantante oriunda de Nogoyá, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y no deja de ser noticia. Esta vez llamó la atención de sus seguidores con dos fotografías.Su canción "La Chain" fue estrenada con videoclip hace tres semanas y ya recoge más de 5 millones de reproducciones. En las imágenes se la ve luciendo un despampanante body negro de encaje, sus clásicos brillos formando parte de su make up y una peluca de melena corta.En el videoclip, la cantante viste otros dos looks además del detallado anteriormente. Uno se asimila al primero con la diferencia de que se muestra con su pelo natural, largos guantes negros y medias hasta las rodillas.En este caso, la intérprete de "cuatroveinte" mostró en detalle el tercer look con un delicado recogido de cabello al estilo de los años 20, un vestido de hilos y un chal de plumas rosas que completa el despampanante outfit.