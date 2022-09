Micaela Viciconte y Fabián Cubero, muy mimosos tras rumores de crisis

Desde que decidieron hacer público su romance, hace cinco años, Micaela Viciconte y Fabián Cubero compartieron gran parte de su vida en pareja en las redes sociales sobre todo durante la pandemia, cuando se sumaron a distintos desafíos de Tik Tok para pasar el rato.Sin embargo, desde que se convirtieron en padres de Luca, el primer hijo de la pareja y cuarto del ex futbolista que ya era papá de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su matrimonio con Nicole Neumann, dejaron de compartir fotos y videos juntos.Con el paso de los días, esta actitud despertó rumores de crisis y, aunque la mediática salió a desmentirlo, confesó que vivieron algunos momentos complicados luego de un viaje a Brasil que hizo Cubero, por el que se tuvo que quedar sola con su bebé. ."Hubo problemas en casa, pero no hubo crisis como dicen todos los portales", manifestó Viciconte en Ariel en su salsa, el programa del que forma parte en la pantalla de Telefe.Y cuando Ariel Rodríguez Palacios le preguntó si habían tenido "un encuentro fogoso", la ganadora de MasterChef Celebrity 3 fue categórica: "No, nada de eso, si llegó tarde y fue todo un caos.No sabés lo que fue anoche nuestra casa, un quilombo. El vuelo salió tarde y eso descompaginó todo".En medio de las versiones, la pareja aprovechó el buen clima en Buenos Aires para hacer una escapada a un hotel ubicado en Open Door."Un finde en familia, en este lugar increíble donde tenés para hacer de todo", escribió la mediática junto a un video en el que se los ve haciendo varias actividades al aire libre con las hijas de Cubero.Entre todas las imágenes que compiló, se puede apreciar un apasionado beso con Fabián, con el que dejaron en claro que todo marcha bien en su hogar.