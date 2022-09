La China Suárez: una foto sin maquillaje y convocada por una lujosa marca

La China Suárez se encuentra con la agenda a full para cumplir con sus compromisos laborales. Hace poco se encontraba en Uruguay para filmar una película, luego viajó a Chile y, tras ese viaje que duró poco tiempo, se tomó un vuelo directo a la ciudad de New York, en Estados Unidos.Luego de un año que había comenzado algo complicado en lo laboral, por los rumores de cancelaciones tras el escándalo del Wandagate, todo parece haber mejorado en ese sentido para la China Suárez, que está disfrutando más que nunca de los frutos de su trabajo artístico.Tras pasar por el desierto de Atacama, junto a sus hijos, para cumplir con compromisos laborales, en medio de la muerte de su exsuegro Juan Pablo, el padre de Benjamín Vicuña y abuelo de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, en Santiago de Chile, la China Suárez se fue de viaje a la ciudad de New York, en dónde fue convocada para cumplir con un desfile de la prestigiosa marca Carolina Herrera.De acuerdo a la información que trascendió, la artista está en la ciudad estadounidense además de para cumplir con el evento de pasarela, haría una producción fotográfica para una campaña publicitaria. A través de las historias de Instagram que compartió la China Suárez, se pudo ver un poquito de su viaje en coche, más los productos de la marca que le llegaron, junto a una tarjeta con su nombre, al hotel en dónde se hospeda. La actriz demostró sus sentimientos con un emoji corazón de color rojo, simbolizando el “amor” por el momento laboral vivido.El evento de CH se va a llevar a cabo el próximo lunes, luego del cual la artista llevaría a cabo la sesión de fotos para la campaña publicitaria. La “actriz que canta”, tal como se define en su cuenta de Instagram, no se pronunció al respecto, pero en las próximas horas, seguramente, mostrará más detalles en sus redes.Mientras tanto, en las últimas horas, Eugenia publicó una selfie sin filtro ni maquillaje, acostada en la cama.