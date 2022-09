Coti Sorokin separado de Cande Tinelli: “No estoy feliz porque sé que te perdí”

A través de su cuenta oficial de Instagram, Coti Sorokin se sinceró acerca de su separación de Cande Tinelli compartiendo una emotiva publicación. Tras la ruptura de la relación de dos años, el cantante demostró que extraña a su ex pareja.



“Cuanta poesía que escribían nuestros cuerpos, quien la escribirá si vos ya no estás. La casa está vacía como hoy está mi vida”, comenzó señalando el cantante.



Luego, el músico continuó: “Sabes no estoy feliz porque sé que te perdí. Es que nunca imaginé lo que había en tus ojos, ya no brillaban por mí”.



“Que hago yo aquí diciéndote que no puedo olvidarte, que te extraño a cada instante. Que te di algo bueno y lo dejaste morir, lo dejaste morir”, siguió.



Así, Coti se mostró más que dolido: “En cada detalle, cada esquina, cada calle, siempre estás ahí. No te dejo ir, sé que nunca nadie podrá conocerme tanto como vos a mí, como yo a ti”.



“Donde quedó la pasión, todo lo que dijimos, si es tan fácil olvidar, qué hago yo aquí diciéndote que no puedo olvidarte”, expresó y al final cerró: “Que te extraño a cada instante, que te di algo bueno y lo dejaste morir. Lo dejaste morir”.



¿Respuesta?



Cande Tinelli compartió una llamativa frase tras el posteo de Coti Sorokin en medio de la ruptura de la pareja.





“Exploten de amor. No somos para siempre”, decía la imagen que la hija de Marcelo Tinelli publicó durante la tarde del sábado.