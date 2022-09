En la adolescencia la veía a su mamá “como mi enemiga y hoy me muero sin ella”

Sol Pérez reveló la transformación que sufrió su vínculo con su mamá, Carla, a través de los años. “Con mi papá me llevo excelente, lo amo con todo mi corazón; pero mi mamá es mi mejor amiga”, resumió en el programa PH, Podemos Habla, sobre su presente familiar. Sin embargo, luego aclaró: “En su momento, en la adolescencia me peleé mucho con mi mamá”.



“Yo creía que ella me quería vivir la vida porque quería elegirme todo, era muy sargento, yo iba al colegio todo el día y me estaba atrás constantemente”, agregó, dando detalles de algunos episodios por los que mantuvo fuertes entredichos con Carla.



Y cerró: “Me acuerdo que recién se empezaba a usar el mail y yo tenría 14 años y mi mamá se me paraba atrás. Y yo quería chamuyar, no daba, y me re peleaba. Era un escándalo en mi casa y en su momento la veía como mi enemiga Nº 1. Pero hoy mi mamá es mi mejor amiga. Yo me muero sin ella”.

Fuente: Ciudad