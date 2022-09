Many Oroño, la mujer que “flechó” a Manu Ginóbili para siempre

Manu y la tarde que conoció a Many

Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ENORME GRATITUD para mi familia, amigos, compañeros, DTs, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. GRACIAS! pic.twitter.com/FtFqpTwFRq — Manu Ginobili (@manuginobili) August 27, 2018

La respuesta de Many Oroño

Desde el sillón de casa, desde alguna tribuna de algún estadio de algún lugar del mundo o desde el asiento 12 de la fila 11 de la sección 24 del at &t Center... Fue un placer verte brillar desde tan cerca! Te amo! ?? @manuginobili pic.twitter.com/FQEM4wJdG7 — Many Orono (@ManyOrono) August 27, 2018

Coincidir... y volverse inseparables

La de Manu y Many es una historia de esas que a muchos les gustaría vivir. El hilo que los tiene unidos desde hace 25 años podría definirse con una palabra: coincidir. Los dos, curiosamente, nacieron el mismo día: 28 de julio (con diferencia de 4 años: él en 1977 y ella en 1981). A los dos se los conoce más por el apodo que por sus nombres reales: Emanuel y Marianela. Los dos están atravesados por el básquet: él por la historia que se transformó en leyenda y que este sábado fue coronada en el Salón de la Fama, y ella porque su padre, Luis Oroño, gloria de ese deporte en la Argentina. ¿Falta algo? Sí: la increíble coincidencia (obvio) del día en que se conocieron.Domingo 28 de septiembre de 1997. Ese día, pero por la noche, Estudiantes visitaba a Regatas, en San Nicolás, por la Liga Nacional de Básquetbol. Al equipo local lo dirigía nada menos que Sergio “Oveja” Hernández, mientras que en el de Bahía Blanca jugaba el novato Emanuel Ginóbili, entonces de exactos 20 años y dos meses de edad.Por la noche, lo escrito, el partido (aunque eso no sería todo). Pero por la tarde, en el departamento 3°A de la calle Guardias Nacional 97 de San Nicolás, dirección donde vivía Sergio Hernández, hubo una reunión en la que estuvieron el “Oveja”, la que entonces era su mujer, Elizabeth “Lichi” Cane, el exjugador de Regatas Diego Casemayor, Marianela Oroño, Claudia Montecchiari y María Eugenia (amigas de la dueña de casa), y los hermanos Sebastián y Emanuel Ginóbili.La reunión fue promovida por “Lichi”, la Celestina. Ella, nacida en Bahía como Manu, conocía a la perfección a los Ginóbili, que ya daban que hablar por su talento con la pelota anaranjada. Y conocía a Many (en ese tiempo tenía 16 años), hija de sus amigos, los Oroño. Entonces los imaginó como una linda pareja y los invitó a su casa. La tarde transcurrió entre mates, charlas, risas y un flechazo: el que Manu sintió cuando vio a Many, nacida en Las Parejas e hija de Luis Oroño, ex jugador de la Selección Argentina de Básquet y entrenador.Según reporta el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, la ciudad de la que “Manu” es oriundo, esa noche él estuvo intratable: 31 puntos totales y un triple decisivo para que Estudiantes le gane a Regatas por 95 a 94. Sergio Hernández, entrenador del equipo derrotado, se fue a su casa en llamas por el resultado y recordó lo que pasó después: “Llegué a casa con una calentura que volaba. Pero zafé, porque Claudia (Montecchiari) invitó a cenar a Marianela al mismo lugar donde estaban los jugadores y ella (Many), que andaba medio embelesada con Manu, ni dudó. En ese momento pensé: gracias a Dios que se van todos; quería internarme en el Paraná”.Y Diego Casemayor, uno de los que estuvo la tarde en la que Manu Ginóbili y Many Oroño se conocieron, contó en diálogo con TN lo que recuerda de aquel momento: “Fue en la casa de Sergio Hernández, en San Nicolás, donde nos reunimos. Es que por entonces y también ahora, en el básquet de interior nos conocíamos todos y éramos amigos. En lo particular, yo vivía a media cuadra del departamento del “Oveja” y mi mujer (Romina Cejas) era amiga de Lichi, la que era la esposa de Sergio, y Many siempre se juntaba con ellas para ir a los partidos y bueno, en una de esas le presentaron a Manu”.De aquella cena ambos se fueron sin saber muchas cosas, fundamentalmente, cuándo volverían a verse, pero sabiendo con claridad una: que se habían enamorado.Como Marianela vivía con su mamá en la casa de su abuela en La Emilia y Emanuel Ginóbili en Bahía Blanca, se hablaban por teléfono. Así por cuatro meses, hasta que en la siguiente visita de Estudiantes a San Nicolás, el 31 de enero de 1998, Manu le pidió permiso al técnico Daniel Rodríguez para quedarse dos días más en lugar de volver con el resto del plantel, tiempo que dedicó a pasar con Many Oroño en lo que fueron las primeras horas de un noviazgo que poco después afrontó un momento clave: Manu fue traspasado al Viola Reggio Calabria de Italia y eso puso a prueba una relación a la que la distancia se le hizo insoportable, por lo que una temporada después, una vez que ella terminó el colegio secundario, se decidió a irse con él y se volvieron inseparables.Sábado 10 de julio de 2004. Un día después de haber arreglado un contrato de 52 millones de dólares por seis temporadas para continuar con San Antonio Spurs, Manu y Marianela se casaron en el club Argentino de Bahía Blanca, en una ceremonia a la que asistieron familiares y compañeros de la Selección argentina (Fabricio Oberto, Gabriel Fernández, Juan Ignacio “Pepe” Sánchez y Alejandro Montecchia). La boda, en tanto, fue bendecida por el padre Horacio Fuhr y apadrinada por Jorge Ginóbili y Raquel Maccari (los padres de Manu), Luis y Analía Oroño (los padres de Many).Ya afincados en Texas, donde Manu jugó para los San Antonio Spurs de 2002 a 2018, Many se dedicó a estudiar inglés, idioma que maneja a la perfección, a colaborar con fundaciones que rescatan perror de la calle y a los tres hijos con los que formaron su familia: los primeros dos fueron los mellizos Dante y Nicola, nacidos el 16 de mayo de 2010, mientras que cuatro años después, el 21 de abril de 2014, nació Luca, el tercero de la dinastía.El 27 de agosto de 2018, Emanuel Ginóbili anunció en sus redes sociales su retiro como jugador profesional de básquet. “Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ENORME GRATITUD para mi familia, amigos, compañeros, DTs, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. GRACIAS!”, escribió el legendario N°20.Y en esos días, a propósito del final de su carrera, escribió en una columna que firmó en el diario La Nación, un especial párrafo: “Con Many viví 21 de estos 23 años, sufrió con todos los campeonatos, festejó, lloró, gritó, los vio desde lejos, de cerca, se bancó hasta dos meses que yo estuviera fuera de casa durante campeonatos con la Selección, cuando podrían haber sido momentos de vacaciones familiares y miles de cosas más. Se hizo cargo de la casa en todos esos momentos, de los nenes, de que no me despertaran antes de un partido importante. Además mi apoyo moral después de las derrotas dolorosas y la compañera de festejos de muchas victorias”.Las emotivas palabras de Manu Ginóbili a Many Oroño, el día que retiraron su camiseta de San Antonio Spurs. Frente al retiro de Manu, Marianela escribió: “Desde el sillón de casa, desde alguna tribuna de algún estadio de algún lugar del mundo o desde el asiento 12 de la fila 11 de la sección 24 del at &t Center... Fue un placer verte brillar desde tan cerca! Te amo! ?? @manuginobili”.El 21 de diciembre de 2021, Manu Ginóbili fue homenajeado con el retiro de la camiseta de San Antonio Spurs. Ese día, en medio de un discurso en el que repasó su carrera frente a las presencias estelares de Tim Duncan, Tony Parker, Fabricio Oberto, Gregg Popovich y sus tres hijos, él le habló a Many:“El día que hicimos de celestinos con mi señora, él nos ganó el partido con un tiro de tres puntos. Nos había hecho un desastre. Hacía un rato había estado en mi casa tomando mate y con Many...”, supo contar “Oveja” Hernández sobre aquella coincidencia.La de Emanuel “Manu” Ginóbili y Marianela “Many” Oroño es la historia de un amor que estaba destinado a coincidir. Es la historia de un amor que este sábado los encontró juntos para otro momento histórico, el de la consagración del histórico escolta bahiense en el Salón de la Fama del Básquet como estrella de la NBA, como cada día desde aquella tarde del 28 de septiembre de 1997 en el 3°A de la calle Guardias Nacional 97 de San Nicolás, en lo del “Oveja” Hernández.