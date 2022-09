La picante llamada entre María Becerra y una actriz que quiso seducir a su novio

Cansada de leer los comentarios de alto voltaje que Jazpincita escribía sobre Rei, la cantante le pidió el teléfono y le confesó que su trauma es por culpa de su ex, que ahora sale con la China Suárez.Cabe recordar que María Becerra se puso de novia con Rei, el ex de Cazzu, y el romance va viento en popa. Todo es muy reciente y quiere cuidar la relación con todas sus fuerzas, por eso no dudó en ponerle los puntos a una usuaria de Instagram que le dejaba mensajes sexuales al músico.La intérprete se contactó con ella por mensaje privado para pedirle el celular y luego llamó para preguntarle por qué se comportaba de esa manera. “Te parezco una capa pero te querés c... a mi novio. Sos una hija de p...”, se le escuchó decir en la llamada, que fue compartida por Jazpincita, quien reconoció sus segundas intenciones con el cantante.En octubre del año pasado, Mica Tinelli encaró a una usuaria que se estaba pasando de la raya con comentarios de alto voltaje hacia Licha López, su pareja. “Lisandro, a vos también te espero en mi cama, bombón”, le decía al entonces jugador de Boca con fotos donde aparecía en ropa interior.La primogénita del conductor de Canta Conmigo Ahora se sacó de quicio y le remarcó que chicas como ella restaban. “Ubicate en la palmera”, disparó enojada. Sin embargo, Jazpincita no se dio por vencida, aunque el jugador nunca respondió a sus provocaciones.Ahora volvió a estar en el centro de la escena por su cruce con María Becerra, que le pidió que le dejara de decir cosas sexuales a Rei, su nuevo novio.