Damián Betular se sinceró sobre su vida amorosa

Damián Betular se encuentra atravesando un gran presente desde lo laboral. Aunque siempre se destacó en la pastelería, su llegada a la televisión, especialmente como jurado de Bake Off, le brindó muchas posibilidades de crecimiento. Sin dudas, su particular carisma cautivó por completo al público.



En plena consolidación de su carrera, el pastelero abrió su primera pastelería en Argentina, en el barrio de Devoto. Por lo que contó, al negocio le está yendo excelente y hasta logró contratar a una pastelera que participó del reality de cocina. Él le había prometido “tenerla en cuenta para trabajar” y cumplió.



Dejando de lado su presente laboral y en diálogo con Implacables, le consultaron por su situación sentimental. El chef fue totalmente sincero sobre las cuestiones de su corazón y aseguró que sus responsabilidades en el trabajo le demandan mucho tiempo, lo que le impide enfocarse en otras áreas de su vida.



“Ahora estar con una persona sería un poco egoísta de mi parte…porque estoy trabajando, literal, entro a las seis de la mañana y me voy a las diez de la noche. Entonces quiero terminar de asentar esto y después le voy a dedicar un rato al corazón”, explicó Damián.



Cuando al cocinero le consultaron si está en búsqueda de una relación amorosa, él aseguró que, si bien no está cerrado a esa posibilidad, en este momento está disfrutando plenamente de su vida. “No busco una pareja pero estoy abierto a conocer a alguien interesante en cualquier momento y lugar”, expresó.



Betular sorprendió al revelar qué característica debe tener una persona para poder ser su pareja. “Me conformo con muy: que sepa cocinar porque ya no quiero hacerlo más. Yo en casa ya no cocino”, lanzó de forma contundente.

