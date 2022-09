Impactante foto de Juanita Tinelli al borde de la censura: topless y microbikini

El nombre de Juanita Tinelli cobra cada vez más relevancia en el mundo de la moda. Recientemente, la hija menor del conductor participó de “Colecciones by Patio”, un desfile de marcas internacionales, y planea instalarse en París para continuar con su carrera de modelo. Mientras tanto, en sus redes sociales demuestra su costado más jugado.En las últimas horas, publicó una osada fotografía en sus historias de Instagram. Arrodillada frente a un espejo, se hizo una selfie casi sin ropa: se animó al topless, con una mano cubriendo los pechos para no mostrar demás, y sumó la parte de abajo de una bikini negra de formato taparrabos, el modelo más elegido por las referentes de moda en la actualidad.Como detalle, se tapó la cara casi en su totalidad con el celular.Aunque su foto semidesnuda es, hasta ahora, lo más sensual que se ha mostrado la heredera de Marcelo Tinelli, en sus looks del día no pierde su audacia y recientemente publicó un carrusel de fotos en los que mostró su inclinación por la tendencia de dejar la ropa interior al descubierto.En una de las instantáneas, se la ve frente a un espejo con un jogging celeste de tiro bajo, del que se asoman las tiritas de una bombacha diminuta, al mejor estilo hilo dental. Lo combinó con un top negro corto, que dejó a la vista el abdomen, y una campera de impronta motoquera, un fenómeno en alza.A pesar del frío, en otra de las tomas se mostró con un pantalón negro y el corpiño de una bikini diminuta, con estampado abstracto en la gama del fucsia y el rojo.