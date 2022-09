Mirtha Legrand “dolida” por muerte de Isabel II, pero “no olvido Malvinas”, dijo

"Estoy muy dolida. Me sorprendió mal. Yo sabía que no estaba muy bien de salud, pero me dio muchísima pena. Yo la sigo desde que asumió el reinado. Ella tenía 25 años. Fueron 70 años de reinado. Toda una vida", indicó Legrand.



Asimismo, remarcó que "ella siempre estaba con sus mocasines, su carterita y el famoso sombrero", en alusión a los emblemáticos looks de la difunta reina británica.



"Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos", afirmó la Chiqui" en declaraciones al portal de la Revista Gente.



Antes de conocerse la muerte de Isabel II, la diva de los almuerzos había señalado que seguía "atenta" el estado de salud de la monarca británica.



Así lo reveló Virginia Gallardo en el canal América, donde contó que la diva de los almuerzos habló con ella por medio de mensajes de WhatsApp y le mencionó que se enteró de la noticia por radio: "Estoy atenta a todo lo que se dice a través de la radio, estoy escuchando las noticias".



"Setenta años de reinado, impresionante, 25 años cuando asumió el reinado en Inglaterra... fue una reina impresionante, muy joven", añadió al respecto.



Legrand fue tendencia en las redes sociales por haber sido vinculada a la muerte de la reina Isabel II bajo el contexto de un supuesto campeonato de "Longevidad".



Tras esto, se hicieron numerosos memes en las redes sociales haciendo burla sobre lo sucedido.



El adiós a Magdalena Ruiz Guiñazú



En los mensajes también le dedicó unas palabras a la mítica periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, quien falleció el pasado 6 de septiembre a los 91 años.



Se trató de una figura muy importante en la televisión y en los medios gráficos, con casi siete décadas de trayectoria, que también fue una referente en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.



Tras darse a conocer la noticia, Mirtha también habló sobre el tema con la panelista, donde la recordó y homenajeó.



"Esta semana se nos fue una reina llamada Magdalena Ruiz Guiñazú", remarcó la artista.