Josefina Pouso reveló los motivos de su enojo con Jorge Rial

El affaire entre Josefina Pouso y Jorge Rial fue tan mediático como breve. A varias semanas de su fin, la panelista de Nosotros a la mañana reconoció que se enojó con el conductor porque dijo que solo era su "amiga". "No volvimos a hablar, no me gustó. No estuvo bien para mí. A él tampoco le gustó lo que yo dije. Si no, hubiéramos seguido hablando", manifestó.



Y agregó, con picardía: "A mí no me deja en ningún lugar, a él lo deja en un lugar determinado". Tras exponer las sensaciones que le dejó la mediatización de su vínculo, en diálogo con Ulises Jaitt, Josefina le restó importancia a todo lo que pasó cuando en junio pasado fueron descubiertos juntos en Madrid. "Ya está. Estás conociéndote con alguien y no va más, ya está. Te diste cuenta de que no te gustaba y que no era el tipo de persona que querías estar. No estoy diciendo que era una persona linda o fea, sino que no era para mí", concluyó.



En su momento, al regresar de Europa, Rial se encargó de desmentir cualquier tipo de relación formal. "No estoy en plan de ponerme en pareja, Josefina es una amiga, como tantas otras", señaló. Y agregó: "Hay otra parte de la historia: era un viaje que yo tenia programada, con muchas reuniones. Josefina estaba en Barcelona, le pregunté si quería venir a ver a los Stones, vino y después ella siguió con lo suyo y yo, con lo mío. Con Josefina salimos un par de veces acá, a partir de marzo. He conocido mucha gente en estos meses".



Por su parte, Pouso había aclarado que lo suyo "no era una relación de amor" y reveló que habían empezaron a interactuar a través de las redes sociales. "Él empieza con las reacciones de Instagram, pero Instagram tiene todo un código. Él no lo sabía usar. Entonces yo le dije 'si seguís poniendo fueguitos, te vas a incendiar'", contó con humor y como la charla se extendió durante varias horas, la panelista no dudó en redoblar la apuesta.



"Yo le dije '¿y si esta conversación la seguimos en un café?'. Yo soy de encarar. A mí me tirás un huesito y si me gusta, voy para adelante", explicó y reveló que la cita continuó en un restaurante de un hotel de Palermo. "Estuvimos cinco horas ahí y yo le conté sobre mi viaje, pero cerró el restaurante y nos fuimos", sostuvo