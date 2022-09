Calu Rivero habló de su embarazo y su relación con Aíto de la Rúa

La actriz Calu Rivero está en su mejor momento, ya que espera su primer hijo junto a su pareja Aíto de la Rúa, hijo del ex presidente de la Nación Fernando de la Rúa.



"Todo tiene que ver con todo y compartirlo en las redes y en el podcast tuvo que ver con que yo sané y que venga una nueva vida tiene que ver con la sanación", explicó la modelo, que acaba de lanzar un podcast sobre su salud mental y emocional.



Además, habló sobre su noviazgo con el empresario con quien había tenido un romance en 2008.



"Nos conocíamos hace trece años, fuimos novios y tres años después nos encontramos en Uruguay, estaba escrito", señaló y aseguró que, en su momento, se habían separado en buenos términos.



"Él es un hermoso hombre y siempre lo sentí familia", destacó.



Pero más allá de su buena relación, "Dignity" reconoció que no imaginaba que iba a reconciliarse con Aíto después de tanto tiempo y, mucho menos, que iba a convertirse en el padre de su primer hijo .



"Hoy estamos maravillados y confiamos en eso que es más grande y ya está escrito", sumó en diálogo con el cronista Alejandro Castelo.



Por el momento, la pareja desconoce el sexo del bebé que viene en camino y tampoco es un tema que los desvela.



"Como decía mi abuela, mientras sea sano a nivel físico y mental, no importa", manifestó Rivero, quien durante la pandemia se instaló en una casa sustentable en Uruguay.



En referencia a su denuncia por abuso sexual contra Juan Darthés y las repercusiones negativas que tuvo en su vida personal y su carrera en los medios argentinos, la catamarqueña aseguró que pasó por un "proceso de sanación" que quiso plasmar en su podcast para ayudar a otras personas que pase por lo mismo.



"En su momento para mí fue tremendo todo lo que pasó, pero hoy lo agradezco porque hizo que estuviera más firme con la vida", reflexionó y contó que haber perdonado a todos los que la hicieron sentir mal -incluyendo al propio Darthés-, le permitió salir adelante.