Magui Olave habló del grave episodio de salud de padeció

A fines de agosto, la cantante de cuarteto Magui Olave sufrió una descompensación severa mientras llevaba a sus hijos al colegio: se desmayó y debieron practicarle RCP, ya que se encontraba inconsciente, sin pulso ni respiración.



La jurado de “Canta conmigo ahora” reconstruyó el episodio y explicó que continúa realizándose estudios para ver cómo responde su cuerpo después del síncope. Ya retomó las grabaciones del reality y este viernes volverá a los escenarios.



Qué recuerda del episodio



Magui Olave reconstruyó su día, que empezó como uno más, y terminó con ella siendo atendida en el hospital. Si bien no tuvo una alarma previa, reconoció que la noche anterior se sintió mal y había dormido poco. “Venía cansada, con un poco de angustia y otras cosas que hicieron que colapsara”, comentó en diálogo con La Nación.



“Cuando subí al auto empecé a sentirme muy mal, con mucho dolor de cabeza y falta de aire. Llamé a una amiga para pedirle ayuda y me dijo que esperara, que ella iba a venir. Pero cada vez me sentía peor, con falta de aire y presión baja. La volví a llamar para preguntarle si le faltaba mucho y recuerdo que cuando corté, bajé la ventanilla del auto y me desvanecí”, relató.



“Me desperté en la ambulancia como queriéndome sacar la ropa porque me faltaba el aire”, recordó. Más tarde se enteraría que los primeros auxilios se los realizaron en la puerta de la escuela y que esperó 40 minutos una ambulancia.



Magui hizo memoria tratando de reconstruir los minutos en los que no estuvo en este mundo, pero solo recuerda ver todo oscuro. “A medida que van pasando los días se me vienen algunas imágenes a la cabeza. Supongo que estoy rebobinando todo lo sucedido. Agradezco no recordar todo porque mi amiga me dijo que fue un momento horrible y la pasó muy mal”, señaló. Además, considera ir a terapia porque no quiere “que quede nada”.



“Los médicos me dijeron que tuve un síncope, que mi corazón se frenó por unos minutos. Me hicieron un electro y encontraron una arritmia, pero el resto de los estudios me dieron bien. Ahora estoy conectada a un holter durante una semana para control y seguimiento, y me quedan algunos estudios por hacer. En principio quieren descartar que sea genético y que no me vaya a pasar otra vez”, advirtió.



Asustada, admitió: “Ahora siento miedo. A veces, me duermo con el miedo de no volver a despertarme más. Siento que el cuerpo me está pasando factura”. Sin embargo, se mantiene optimista: “Quiero superar lo que pasó y estoy feliz de vivir para contarlo. Necesito pasar la página, agradecer que estoy acá y disfrutarlo”.

Fuente: Tn Show