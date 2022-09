Nuevas fotos y videos: Alejandra Maglietti mostró su lado más sexy

Alejandra Maglietti se tomó vacaciones y viajó junto a una amiga a Aruba, uno de los lugares turísticos más hermosos de todo el mundo.La abogada, modelo y panelista televisiva mostró su lado más sexy con imágenes captadas en la playa y con el sol que la iluminaba.“A medida que más conozco Aruba, más me enamoro”, escribió en uno de sus posteos Alejandra Maglietti.Maglietti hace unas semanas, había sino noticia porque la red social Instagram, le habia censurado una foto porque “incumplía” las “normas comunitarias sobre servicios sexuales para adultos”.Notablemente enojada, la modelo hizo saber que estaba muy enojada por una foto en la que había puesto: “¿Muy domingo?”, junto a una foto en la que aparecía acostada en una cama, mostrando la parte de arriba de su cuerpo.“Y finalmente un día Instagram me censuró. ¿Les parece para tanto? No sé, yo veo fotos muy explícitas como para que esta genere algún tipo de escándalo”, había escrito Maglietti muy enojada.