Matías Defederico acusó a Cinthia Fernández de usar “a las nenas de rehenes”

Parecía que los problemas de salud que enfrentó semanas atrás en Punta Cana Francesca, la menor de sus hijas, había logrado que Matías Defederico y Cinthia Fernández dejaran de lado sus diferencias.



Sin embargo, la tregua duró poco y, una vez que la nena mejoró, la panelista de Momento D pudo disfrutar de unas vacaciones junto a ella y las gemelas Charis y Bella, mientras que, a su regreso a Buenos Aires, criticó sin piedad a su ex marido.



"Jamás va a sumar esa persona. ¡Ni volviendo a nacer!", escribió en sus redes a raíz de la pregunta de unos seguidores, que querían saber si habían hecho las paces luego de años de peleas públicas.



En consecuencia, el ex futbolista le dio una entrevista mano a mano a Luis Ventura para Secretos verdaderos (América TV), en la que dio su versión sobre la internación de su hija.



En primer lugar, el deportista aseguró que, si bien Cinthia le había contado que había organizado un viaje sorpresa para las nenas, desconocía el destino, y que se enteró que Francesca estaba internada por las redes sociales.



"No sabía que estaban fuera del país y le pedí a Cinthia que me desbloqueara de su celular para que me contara qué pasaba. Y yo hasta dije: ´Seguramente, si esto es algo grave, voy a tener que viajar. Voy a viajar. Y nos va a hacer bien, porque vamos a estar en un momento feo, lamentablemente, pero como familia´", relató y señaló que los viajes de Fernández siempre coinciden con su cumpleaños y con el Día del Padre.



"El miércoles, cuando ella se vuelve a descomponer a la noche, yo le dije: ´Cinthia, pasáme la ubicación que ahora sí voy a ir´.



Y lo primero que me dijo fue: ´Yo acá adentro de la habitación no te quiero´. En esos momentos, podemos tener millones de diferencias, pero lo importante era la nena. Más allá de la situación que ella estaba pasando allá, dejá un poco el odio, el rencor o lo que tengas para que Fran esté con el papá y con la mamá. Después, solucionaremos como podamos nuestros temas con abogados o como sea", agregó.



Una vez que Cinthia regresó al país, pidió revocar el régimen de visitas de Defederico y las tres menores.



"Ella decidió que yo no las vea. Para ella mi palabra no tiene valor. Ella hace lo que quiere. Ahora, yo, para irme tres días a Villa Gesell tengo que firmar un acuerdo. Y ella se va del país, no avisa, maneja una impunidad total. Y pone a las nenas adelante", sumó Matías.



Y concluyó: "Usa a mis hijas de rehén. Las usa de escudo, de todo. Hace cualquier cosa y siempre la culpa es mía. Si pasaba esto al revés, era tema nacional. No hay límite, se hace lo que ella quiere".