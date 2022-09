Silvina Luna quiere ser mamá soltera: “Es algo que deseo mucho”

Silvina Luna se mantuvo alejada de la televisión durante varios meses hasta que regresó al Hotel de los Famosos y ganó notoriedad. Aunque durante la grabación del reality, debió salir por problemas de salud y luego volvió a entrar cuando se recuperó.



En este sentido, recientemente reveló que quiere ser mamá, mientras que deberá tener en cuenta los problemas de salud que atravesó en los últimos meses mientras transita su deseo de maternidad.



Así, Silvina Luna dio detalles de su decisión en una entrevista con Infobae “Este último tiempo se me despertó un deseo muy grande, que creo que siempre estuvo pero estaba ocupada en otras cosas”, expresó. Por lo que reconoció que estuvo concentrada, “muy en mí y en esta condición que no le daba espacio a otros deseos que empezaban a aparecer”.



Luego, la actriz detalló: “Me gustaría ser mamá, no sé cómo ni cuándo, porque se tienen que abrir ciertos caminos, pero el deseo está”. En cuanto a sus problemas de salud, relacionados a una insuficiencia renal, manifestó que “no podría llevarlo yo misma por este problema, tendría que subrogar un vientre. Tengo unos pocos óvulos congelados de cuando era más chica”.



Además, señaló: “Estoy viendo de darle forma a este deseo siendo mamá soltera. Es un proyecto mío. No está el compañero pero es algo que deseo mucho”.



Meses atrás, durante las grabaciones del Hotel de los Famosos, fue vinculada románticamente con Martín Salwe. Sin embargo, el joven comenzó a salir con Emily Lucius luego de la salida de la actriz y, al finalizar el programa, estalló contra él.