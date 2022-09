Morena Rial dejó atrás el escándalo en el que se vio envuelta a la salida de un boliche cordobés y pasó por el estudio de su tatuador de confianza.En esta oportunidad, la hija de Jorge Rial se tapó un tattoo con otro. ¿Qué se hizo arriba de un diseño anterior? Unas flores celestes de estilo tradicional.Cuando sus seguidores le preguntaron el por qué del tatuaje, ella reveló: "Me tapé un nombre que tenía", expresó More, sin revelar cuál.Según el portal, en 2017 se tapó el nombre de Martín Casar, su ex. E hizo lo mismo con el de Facundo Ambrosioni, el papá de su hijo.