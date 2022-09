Qué dijo Zulma Lobato tras difusión de una foto suya con el atacante de Cristina

Policiales Un tatuaje nazi en la mano de Sabag probó que él gatilló el arma ante Cristina

Al cabo de pocas horas de que trascendiera la identidad del hombre que atentó contra la vida de Cristina Kirchner, una foto de Fernando Andrés Sabag Montiel, tal como figura en su documento, o Fernando Salim, como él hacía llamarse, junto a Zulma Lobato comenzó a circular por las redes sociales.Según aclaró el representante de la mediática, Lautaro Reyes, a través de sus redes sociales, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta no tiene ningún tipo de vínculo con su clienta ni con su persona. "Zulma Lobato y yo no conocemos, ni conocíamos al sicario", tuiteó el agente de prensa."Ante los hechos de público conocimiento y la gravedad institucional que esto significa, la señora Zulma Lobato y yo, Lautaro Reyes, condenamos y repudiamos el intento de asesinato a la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", comienza el comunicado firmado el mánager de la mediática.Y sigue: "En el mes de abril, Zulma vino a Mar del Plata para realizar un show en la disco Clip Club. En esa oportunidad, paseando junto a Lobato por la peatonal, recuerdo que frente a la galería Sacoa se acercó un brasileño muy exaltado a tomarse una selfie junto a la mediática"."Una vez logrado su cometido se fue insultándonos 'putos', 'andá, viejos putos' (sic). Ante nuestro asombro esa persona resultó ser el sicario que en el día de ayer (por este jueves) intentó poner fin a la vida de nuestra amada y respetada Cristina Kirchner", continuó explicando Lautaro.Y cerró, enojado: "Un cholulo muy peligroso y agresivo con el cual nos cruzó el destino circunstancialmente. Fuerzas Cristina".Además, el representante de la mediática, que se hizo conocida por las entrevistas que brindaba al aire del programaque conducía Anabela Ascar porhabló cony dijo que Zulma está "sorprendida" por este hecho.Y al recordar el momento exacto en el que la cantante defue agredida por Sabag Montiel, Reyes dijo: "Después de pedir la selfie él nos habló muy despectivamente y ahora con esto digo 'de lo que nos salvamos'"."Hay tanta gente loca en la calle. Mismo Zulma ayer (por este jueves) pensaba ir a saludar a Cristina para que le firmara un libro, menos mal que no fue", expresó el representante.Y cerró midiendo sus palabras: "Ahora pienso en que hay que tener cuidado y tomar precauciones, Zulma no es Cristina, pero es popular y querida, hay de todo, gente que le dice que la ama y mucha gente también la agrede".Vale aclarar que al atacante de la vicepresidenta se encuentra detenido. La Justicia caratuló el expediente como "tentativa de homicidio calificado" y además sostuvo que Sabag Montiel está en condiciones de declarar. El hombre ya tiene designado un defensor oficial y podría declarar este viernes aunque no hay horario definido.